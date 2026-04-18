טראמפ מבטיח: חשיפת תיקי העב"מים הסודיים תתחיל בקרוב

הנשיא דונלד טראמפ הכריז אמש (שבת) בכנס Turning Point USA באריזונה כי ממשלו יחל "בקרוב מאוד" בחשיפת תיקים ממשלתיים סודיים העוסקים בעב"מים ובתופעות אוויריות בלתי מוסברות. לצד דבריו על המתיחות הביטחונית ותנאי הפסקת האש המורכבים מול איראן, הבטיח טראמפ שקיפות חסרת תקדים בנוגע לחומרים שנאספו לאורך עשורים. ההודעה עונה על קריאות גוברות מצד הציבור והקונגרס לחשוף מה באמת ידוע למערכת הביטחון על העצמים המסתוריים שנצפו בשמיים.

ההתרגשות סביב המידע משתלבת בעידן של חקר חלל אינטנסיבי, המובל על ידי משימת "ארטימיס 2" של נאס"א. המשימה, ששלחה צוות אסטרונאוטים למסלול סביב הירח לראשונה מזה למעלה מחמישה עשורים וחזרה בבטחה לכדור הארץ לפני כשבוע, סימלה את החזרה האנושית לחלל העמוק ואת הניסיון לבסס נוכחות קבועה מחוץ לכדור הארץ.

בבית הלבן מדגישים כי המהלך נועד לקדם שקיפות ממשלתית חסרת תקדים. טראמפ כבר הנחה את שר ההגנה, פיט הגסת', ואת סוכנויות המודיעין הרלוונטיות להתחיל בתהליך הזיהוי והשחרור של הקבצים העוסקים בחיים חוצניים ובכלים מעופפים בלתי מזוהים. הלחץ הציבורי והעניין מצד חברי הקונגרס בחודשים האחרונים הגיעו לשיא, בעיקר מתוך רצון להבין את מהותם של העצמים שביצועיהם חורגים לכאורה מהטכנולוגיה המוכרת.

למרות הציפייה, שר ההגנה פיט הגסת' אמר בפברואר כי זיהוי הקבצים ופרסומם הוא תהליך מורכב שדורש זמן נוסף. גם הנשיא לשעבר אובמה הבהיר בעבר כי למרות הסטטיסטיקה התומכת בקיום חיים ביקום, טרם נמצאו ראיות חותכות למגע עם תרבויות חוצניות. עם זאת, עצם הנכונות של הבית הלבן להסיר את מעטה הסודיות יוצרת תחושה שעידן חדש של גילויים עומד בפתח, ועמו התקווה להבנה מעמיקה יותר של המרחב האווירי שלנו.