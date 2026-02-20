נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ הגיב אמש (חמישי) על אמירתו של הנשיא לשעבר אובמה שטען כי "חייזרים אמיתיים, אך לא נמצאים באזור 51".

טראמפ אמר: "הוא מסר מידע מסווג, הוא לא אמור לעשות את זה. אני לא יודע אם הם אמיתיים או לא, אבל הרבה אנשים מאמינים לזה. הוא עשה טעות גדולה".

https://x.com/i/web/status/2024579362494771565 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, אובמה אישר את הדברים בריאיון שהעניק לפודקאסט האמריקני "No Lie".נבריאיון למגיש הפודקאסט בריאן טיילר כהן, אמר הנשיא לשעבר כי "חייזרים אמיתיים, אך הם לא מוחזקים באזור 51", זהו אחד המתקנים המסווגים ביותר של צבא ארצות הברית. "אין מתקן תת-קרקעי, אלא אם כן יש קונספירציה ענקית והם מסתירים את זה גם מנשיא ארצות הברית", אמר אובמה. כשנשאל בהמשך מה הדבר הראשון שהוא שאל אחרי שהושבע כנשיא, השיב שהוא שאל "איפה החייזרים?".