פרויקט מיוחד: איך טראמפ יכול לעזור למפגינים באיראן?

הנשיא טראמפ ממשיך לפזר איומים על משטר האייתוללות, ואחרי לכידת מדורו בונצואלה, המומחים מבינים שאם טראמפ מאיים - טראמפ מממש. אבל הנשיא האמריקני אינו צפוי, והמומחים מתקשים להסכים כיצד הוא עומד לנהוג.

על פי המומחים, בפני טראמפ עומדות שלוש אפשרויות: הראשונה מתמקדת בסייבר, בה ייעשה שימוש בכלים טכנולוגיים על מנת לשתק את הקשר בין היחידות השונות של הבסיג' ומשמרות המהפכה. האפשרות השנייה היא פגיעה פיזית בגורמי האכיפה של המשטר באיראן. האפשרות השלישית, היא כמו שראינו במבצע "עם כלביא" - להפציץ אתרים בליסטיים.

ככלל, נראה שהסיכוי לפלישה קרקעית אמריקנית באיראן שואף לאפס. צבא ארצות הברית אינו פרוס במרחב באופן המאפשר תקיפה קרקעית עם תשתית תמיכה נרחבת מספיק כדי להביא להצלחה מול צבא איראן.