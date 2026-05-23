דיווח: ישראל נדחקה הצידה בשיחות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן

שני גורמי ביטחון ישראלים חשפו בפני עיתון הניו יורק טיימס היום (שבת) כי מדינת ישראל נדחקה הצידה באופן כה מוחלט על ידי ממשל טראמפ, עד שמנהיגיה כמעט ולא היו מעורבים או מעודכנים בשיחות הפסקת האש המתנהלות בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווח, הגורמים הישראלים, שדיברו בעילום שם בשל רגישות הנושא, ציינו כי ישראל מודרה לחלוטין על ידי בעלת בריתה הקרובה ביותר. כתוצאה מכך, נאלצו גורמי המודיעין בארץ לנסות ולדלות שברי מידע על המשא ומתן הדיפלומטי בין וושינגטון לטהרן דרך קשרים עם דיפלומטים באזור ומאמצי מעקב עצמאיים בתוך המשטר האיראני.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי המקורות הביטחוניים ששוחחו עם הניו יורק טיימס, הפיכתה של ישראל משותפה מלאה לדרג משני בניהול המערכה נושאת השלכות פוליטיות ואסטרטגיות כבדות משקל, בייחוד עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו, שביסס לאורך השנים את מעמדו הציבורי כמי שמסוגל לגייס ולשמר את תמיכתו של הנשיא דונלד טראמפ, הציג את עצמו בתחילת העימות כשותף שווה ערך המקבל החלטות משותפות מדי יום עם הבית הלבן.

כעת, מידור הישראלים מההסכמים המתגבשים מעורר חשש כבד בירושלים מפני ויתורים אמריקניים משמעותיים, כגון הסכם שיותיר את תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ללא מענה, ויאפשר הזרמת מיליארדי דולרים לטהרן ולשלוחותיה באמצעות הסרת סנקצייות.

60 minutes

גורמים אמריקניים המעורים בפרטים הסבירו לעיתון כי בעוד שהנשיא טראמפ ראה בנתניהו שותף מלא ללחימה, הוא מעולם לא תפס אותו כשותף לניהול המשא ומתן הדיפלומטי, ואף החשיב אותו כגורם שיש לרסן בכל הנוגע לפתרון סכסוכים.

היחסים בין המדינות החלו להשתנות בהדרגה כאשר הממשל האמריקני התנער פומבית מכמה תקיפות ישראליות משמעותיות, בהן הפצצת מתקני הנפט בטהרן ובקראג' והתקיפה בשדה הגז "דרום פארס", ואף דרש מישראל לעצור את תקיפות התשתית הללו. השינוי הקיצוני במדיניות האמריקנית אילץ את נתניהו לעדכן שוב ושוב את הרטוריקה שלו ואת הגדרת מטרות המלחמה בפני הציבור הישראלי, תוך מעבר מהבטחות למיטוט המשטר האיראני להדגשת חשיבות הברית האסטרטגית בלבד.

לאחר שהציפיות לניצחון מהיר התבדו, ולאור העובדה איראן חסמה את מצר הורמוז והביאה לזינוק במחירי הנפט העולמיים, החלו סדרי העדיפויות של ארה"ב וישראל להתפצל באופן ניכר. הלחץ הכלכלי הוביל את טראמפ לחתור לסיום הלחימה ולהסכמות על הפסקת אש, מה שהופך את ישראל משותפה שוות זכויות למעמד המזכיר קבלן משנה של הצבא האמריקני, שנאלץ לבסוף להכפיף את מהלכיו הצבאיים לאישורו הבלעדי של הבית הלבן.