דיווח: ארה"ב וקטאר פועלות להפשרת מיליארדים לאיראן עבור סיוע הומניטרי

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל היום (שבת), ארצות הברית וקטאר מגבשות תוכנית שתאפשר לאיראן להשתמש במיליארדי דולרים מכספיה המוקפאים בחו"ל לצורך רכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים אחרים.

המנגנון, שטרם הושלם ודורש את אישורה של טהראן, צפוי להתחיל עם סכום של 6 מיליארד דולר המוחזקים בקטאר שמקורם במכירות נפט מהעבר. המהלך נועד להעניק לאיראן גישה ראשונית לחלק מתוך כ-100 מיליארד הדולרים של נכסיה החסומים בעולם עקב הסנקציות האמריקניות.

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ההסדר המתגבש מבוסס על ההסכם שנחתם ביום רביעי לסיום הלחימה ולפתיחה מחדש של מצר הורמוז, במסגרתו התחייבה ארצות הברית לפעול להפשרת מחלק מהנכסים המוקפאים. לצד השימוש בכספים המוקפאים, הממשל האמריקני הסכים להעניק פטורים מסנקציות שיאפשרו לאיראן להרוויח מיליארדי דולרים ממכירות נפט מיידיות.

מבקרי המהלך טוענים כי מדובר בהטבות כלכליות משמעותיות שניתנות לפני שאיראן נדרשה לבצע ויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בעוד תומכי ההסכם, בהם סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, מדגישים כי המנגנון יגביר את הפיקוח והמינוף האמריקני על הרכש האיראני.

המגעים על הכספים בקטאר החלו בסוף מאי, במהלך ביקור של משלחת איראנית בדוחה בראשות יו"ר הפרלמנט מוחמד באגר קאליבאף, וארצות הברית צפויה להעלות את הנושא במהלך חודשיים של דיוני גרעין עתידיים.

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ברקע הדיונים, חילופי דברים פומביים התרחשו ברשתות החברתיות לאחר שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, טען כי הנשיא טראמפ הסכים להסכם "מתוך ייאוש", וטראמפ הגיב כי איראן היא זו שפועלת מייאוש והבהיר שהם לא יקבלו כסף אם לא יעמדו בלוח הזמנים של 60 הימים להשגת הסכם סופי.