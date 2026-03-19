הפנטגון ביקש מהבית הלבן לאשר יותר מ־200 מיליארד דולר לקונגרס למימון המלחמה באיראן, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל הבוקר (חמישי) המצטט גורמים בכירים בממשל טראמפ. סביר מאוד שהבקשה העצומה חדשה שתיתקל בהתנגדות מצד מחוקקים המתנגדים למערכה. סכום זה הינו גבוה בהרבה מעלויות המבצע עד כה, ומטרתו להגדיל בדחיפות את ייצור כלי הנשק הקריטיים שהוצאו בשימוש כאשר כוחות אמריקנים וישראלים תקפו אלפי יעדים בשלושת השבועות האחרונים, לפי שלושה אנשים נוספים המעורים בנושא, שאישרו כי מחלקת ההגנה אכן מבקשת חבילות מימון בסכומים הללו.

לא ברור איזה סכום בסופו של דבר הבית הלבן יבקש מהמחוקקים לאשר. חלק מהגורמים בבית הלבן אינם סבורים שלבקשת הפנטגון יש סיכוי מציאותי להתקבל בקונגרס, אמר גורם בכיר בממשל. הפנטגון הציע מספר בקשות מימון שונות במהלך השבועיים האחרונים.

עלות המלחמה באיראן למשלם המיסים האמריקני גדלה במהירות, והגיעה ליותר מ־11 מיליארד דולר רק בשבוע הראשון, לפי מספר גורמים. זמן קצר לאחר שהמבצע המשותף של ארה״ב וישראל החל בסוף החודש שעבר, ממשל טראמפ החל בהכנת בקשת מימון נוספת כדי לסייע בכיסוי העלויות, תהליך שנדרש לעיתים קרובות כדי להבטיח שהצבא יוכל לשמור על מוכנותו להגן מפני איומים ברחבי העולם גם בתקופת מלחמה. בפנטגון, המאמץ הובל על ידי סגן מזכיר ההגנה סטיבן פיינברג, שהתמקד בשנה האחרונה בתעשיית ההגנה האמריקאית ובהגברת ייצור תחמושת מדויקת, שנוצלה במהירות במלחמה, לפי שני אנשים.

משרדו של פיינברג הרכיב מגוון חבילות בניסיון לטפל במהירות במחסור בתחמושת של הפנטגון ולעורר את תעשיית ההגנה של המדינה, שלעתים איטית, לפי אחד האנשים.

מומחים אומרים שהמאבק הצפוי על בקשת המימון של הפנטגון צפוי להיות מבחן לפופולריות המלחמה, שכן מבקרים צפויים לנסות להדוף את הצעד כסימן להתנגדותם למעורבות ארה״ב בסכסוך. בעיה נוספת בכל בקשה תהיה מגבלות על כמה מהר תוכל תעשיית ההגנה האמריקאית להגדיל את הייצור, מסגרת זמן שמוגבלת על ידי מספר העובדים הזמינים, מתקני הייצור והחומרים הקריטיים הנדרשים לבניית כלי הנשק המתקדמים ביותר של הצבא, אמרו מומחים.