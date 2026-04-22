טראמפ: אם נפתח את הורמוז לא נגיע להסכם - נצטרך לפוצץ את איראן ומנהיגיה

לאחר יממה של חוסר בהירות, שבמהלכה בוטלו נסיעותיהם של סגן הנשיא ג'יי די ואנס והמשלחת האיראנית לשיחות בפקיסטן, פרסם הנשיא דונלד טראמפ סדרת הודעות דרמטיות ברשת TRUTH במהלך הבוקר (רביעי). לבקשת הנהגת פקיסטן, טראמפ הנחה את הצבא להמתין עם התקיפה המתוכננת על איראן בתום הפסקת האש כדי לאפשר לממשל האיראני ה"שבור" להציג הצעה מאוחדת. "הנחיתי את הצבא להמשיך במצור ולהישאר מוכן", הבהיר הנשיא, "הפסקת האש תוארך עד להגשת ההצעה וסיום הדיונים, בדרך זו או אחרת".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במקביל להחלטה המדינית, שיגר טראמפ מתקפה חריפה נגד ה'וול סטריט ג'ורנל' ונגד מבקריו שטענו כי הוא "פראייר" של האיראנים: "הצי שלהם בקרקעית הים, חיל האוויר נעלם, והמעבדות הגרעיניות נמחקו בערב אחד על ידי מפציצי ה-B-2 שלנו". הוא הדגיש כי בניגוד לקודמיו, הוא הותיר את איראן כ"מדינה בקרעים" שמאבדת כ-500 מיליון דולרים מדי יום בשל הסגר במיצרי הורמוז, מצב שהביא אותה לקטסטרופה כלכלית.

בשעות הבוקר החריף הנשיא את דבריו ותיאר מצב של קריסה פיננסית מוחלטת בטהרן: "איראן מתמוטטת! הם משוועים למזומנים, והצבא והמשטרה מתלוננים שלא קיבלו משכורות", צייץ. טראמפ הבהיר כי הדיבורים האיראניים על רצון לסגור את המצרים הם רק ניסיון "לשמור על פנים", בעוד שבפועל הם מתחננים לפתיחתם. הוא הזהיר כי ללא לחץ מקסימלי לא תושג עסקה: "אם נפתח את המצרים כעת, לעולם לא נגיע להסכם, אלא אם נפוצץ את שאר המדינה שלהם, כולל מנהיגיהם".

מנגד, התגובה מטהרן שיקפה זלזול בהצהרות האמריקניות. בטלוויזיה האיראנית פורסם כי המדינה אינה מכירה בהארכת הפסקת האש החד-צדדית, ויועץ יו"ר הפרלמנט האיראני אף כינה את המהלך "חסר משמעות". בעוד שטראמפ מציג את הדחייה כמהלך אסטרטגי, ברשת CNN מדווחים כי יועציו האישיים הזהירו שהקלה בלחץ כעת עלולה להיות מלכודת, שתאפשר לאיראנים לגרור את המשא ומתן ללא הגבלת זמן בזמן שהם מנסים לייצב את שלטונם המעורער.