איראן: סיימנו לפעול נגד ישראל, נחדש את האש אם תתקוף בלבנון

סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם משמרות המהפכה טענה היום (שני) כי איראן סיימה לתקוף את ישראל. בארגון איימו כי במידה וישראל תמשיך בתקיפותיה, כולל בדרום לבנון, "יגיבו בעוצמה".

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מוקדם יותר היום טען הנשיא טראמפ כי ישראל ואיראן מעוניינות בהפסקת אש מיידית. "המשא ומתן הסופי על 'שלום' מתנהל, בכפוף לבורות או טיפשות שיעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף עד להשגת עסקה סופית, דברים צריכים להתקדם במהירות", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. טרם הודעת הנשיא, שוחח טראמפ עם נתניהו.

גורם ישראלי העריך לאחר הודעת איראן על נצירת האש, כי התקיפות הישראליות ייפסקו.

כזכור, התקיפה הישראלית בדאחייה של ביירות בצהריי יום ראשון הובילה להעלאת כוננות בשל חשש מתגובה איראנית אפשרית. בעבר התבטא שר החוץ עראקצ'י ואמר כי במידה וישראל תתקוף בבירה הלבנונית, תגיב איראן "באופן נחרץ".

החשש כאמור התממש - כאשר איראן שיגרה מספר מספר טילים לאזור הצפון. הם יורטו בהצלחה ולא היו נפגעים. בתגובה לכך, חיל האוויר ביצע מספר גלי תקיפה באיראן, ופגע במספר יעדי משטר בהם מערכות הגנה אסטרטגיות. מספר שעות לאחר הפעולה הישראלית - איראן ביצעה מספר שיגורים לעבר ישראל.