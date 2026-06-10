מופע האימים של מעריצי קנייה ווסט: "היטלר היה בחור טוב" | צפו

קנייה ווסט (יי) אולי ניסה להציג חרטה, אך עבור מעריציו - האנטישמיות והנאציזם הפכו לחלק מהחוויה. בניסוי חברתי מטלטל שפרסם אתמול (שלישי) הקומיקאי דניאל ספולדינג מחוץ להופעתו של הראפר בהולנד, הוצב שלט עם ציטוטיו השנויים במחלוקת. התגובות של הקהל הצעיר היו מחרידות: המעריצים הצטלמו בשמחה לצד כיתובים המהללים הומופוביה ואנטישמיות, הכחישו את השואה ללא היסוס מול המצלמות כשאמרו "שישה מיליון, לכאורה" וכינו את אדולף היטלר "בחור טוב".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הערצה עיוורת זו חלחלה גם לבתי הספר בארה"ב. ביום שבת האחרון, נאום סיום של תלמיד תיכון מצפון קרוליינה עורר סערה לאחר שהכיל אזכור ישיר לראפר. התלמיד, קיילר הוסק, שחזר באולם הערה שאמר ווסט בראיון משנת 2022: "כפי שאמר פעם ההשראה הגדולה ביותר שלי, לכל בן אנוש יש משהו בעל ערך שהוא מביא לשולחן".

https://x.com/i/web/status/2064441516148277536 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הבוגר השמיט את החלק שהילל את הצורר הנאצי בציטוט מלא השנאה של ווסט מדצמבר 2022: "אני רואה דברים טובים בהיטלר", אמר. "לכל בן אנוש יש משהו בעל ערך שהוא הביא לשולחן, במיוחד היטלר... [הנאצים] עשו גם דברים טובים". הוא הוסיף: "יש הרבה דברים שאני אוהב בהיטלר". למרבה התדהמה, פקידי בית הספר קטעו את דבריה של תלמידה נוספת שניסתה להמשיך את הציטוט המלא מהראיון.

מפגן השנאה הזה בקרב הקהל מתגבר למרות ניסיונות העבר של הראפר לשנות את תדמיתו הציבורית. בחודש ינואר השנה, פרסם ווסט מודעת ענק ב"וול סטריט ג'ורנל", התנצל על התנהגותו וטעו כי "איבד קשר עם המציאות" בעקבות פציעה מוחית והפרעה דו-קוטבית. למרות שהצהיר כי הוא מתחרט על כך שמכר חולצות עם צלב קרס, ארגונים יהודיים הטילו ספק רב בכנות דבריו וציינו כי הוא נוהג להתנצל באופן קבוע בסמוך להשקות אלבומים או מסעי הופעות, רק כדי לחזור לסורו מיד לאחר מכן.

הספקות הללו הובילו לאחרונה לצעדים קשים נגד המוזיקאי באירופה. בחודש אפריל האחרון, אסרה בריטניה רשמית את כניסתו של ווסט לתחומיה, בעקבות סערה ציבורית סביב כוונתו להוביל את פסטיבל המוזיקה הוותיק "Wireless" בלונדון. בעקבות החרם ומשיכת חסויות, המארגנים ביטלו לחלוטין את האירוע והבהירו כי אנטישמיות היא תופעה מתועבת. מנגד, חשיפת פניו של קהל המעריצים מוכיחה כי עבור הצרכנים שלו, גם שירים קיצוניים של הראפר שנותרו זמינים ברשת הם קו לגיטימי לחלוטין.