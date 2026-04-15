תיעוד: מנהל תיכון בארה"ב מנטרל חשוד שתכנן טבח בתלמידים

מנהל תיכון באוקלהומה, קירק מור, זוכה לשבחים כגיבור לאחר שהסתער על חמוש שנכנס לבית הספר ומנע טבח המוני בשבוע שעבר. האירוע התרחש בתיכון "פולס ואלי", כאשר ויקטור הוקינס בן ה-20, תלמיד לשעבר במוסד, נכנס ללובי כשהוא חמוש בשני אקדחים חצי-אוטומטיים והורה לנוכחים להשתטח על הקרקע. מור לא היסס, זינק לעבר החמוש מאחור והכניע אותו בתיקול עוצמתי שהוגדר על ידי המשטרה כמהלך הירואי שמנע טרגדיה נוראית.

במהלך האירוע, ניסה הוקינס לירות בתלמיד מטווח קרוב, אך נתקל במעצור בנשקו. לאחר ששחרר את המעצור, ירה לעבר תלמיד נוסף אך החטיא. ברגע הגורלי הזה, מור הסתער מבעד לדלת סמוכה, הפיל את היורה ארצה וריתק אותו לספסל תוך שהוא פורק אותו מנשקו בסיוע סגן המנהל. במהלך המאבק נורה מור ברגלו ופונה לבית החולים, אך בזכות פעולתו המהירה הצליחו כלל התלמידים ואנשי הסגל להימלט מהזירה ללא פגע.

בחקירתו הודה הוקינס כי הגיע לבית הספר עם כלי נשק של אביו במטרה לרצוח תלמידים, אנשי סגל, את המנהל מור עצמו ובסוף לשים קץ לחייו. הוא הצהיר בפני החוקרים כי ביקש לבצע טבח "כמו שעשו היורים בקולומביין" בתיכון בקולורדו בשנת 1999. עוד עלה מהחקירה כי הוקינס נטר טינה אישית למנהל מור, אך תוכניתו הרצחנית נבלמה בזכות תושייתו של המנהל, שייחס את תגובתו המהירה לאימוני החירום שעבר בבית הספר.

מור, שנמצא כעת בתהליך החלמה ומצבו מוגדר טוב, מסר ממיטתו בבית החולים כי הוא מצפה לחזור לעבודתו בהקדם: "אני אסיר תודה על כך שהאימונים והאינסטינקטים שלי עמדו לצידי". מפקד המשטרה המקומי הדגיש כי פעולתו של מור הצילה באופן ישיר את חייהם של ילדים רבים. נגד הוקינס הוגשו אישומים חמורים, הכוללים ירי בכוונה לרצוח, והוא מוחזק כעת במעצר תחת ערבות של מיליון דולר לקראת המשך ההליכים המשפטיים נגדו.