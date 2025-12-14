שניים נהרגו ועוד שמונה נפצעו באירוע ירי הלילה (ראשון) באוניברסיטת בראון שבמדינת רוד איילנד בארצות הברית. מצוד נפתח אחר היורה שנמלט מהמקום.

אחת הסטודנטיתו באוניברסיטה העידה שזה הירי השני שהיא ניצלה ממנו בחייה, לאחר אירוע הירי הנוראי בו נרצחו 17 תלמידים בבית ספר בפלורידה ב-2018. "אני ממש כועסת שזה קורה לי שוב. ואני פשוט בהלם. אני חושבת שמבחינה נפשית אני מרגישה שוב כמו בת 12. זה מרגיש בדיוק איך שהרגשתי ב-2018", העידה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב: "קיבלתי תדרוך מלא על המצב באוניברסיטת בראון - איזה נורא זה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה להתפלל עבור הפצועים, פשוט להתפלל".

זה אירוע ירי קטלני נוסף לאחר שבסוף החודש שעבר ארבעה בני אדם נרצחו ו-14 נפצעו בעקבות ירי באולם אירועים בו התקיימה מסיבת יום הולדת של ילד בן 4 בעיר סטוקטון שבקליפורניה.

נציגת המשטרה המקומית מסרה כי בין הקורבנות היו ילדים ומבוגרים. "זה בלתי נתפס שילדים צעירים נפגעו ככה", אמרה.