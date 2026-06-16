עותק של מסמך ההבנות שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן, מציג שורה של ויתורי עתק אמריקניים בתמורה לסיום מיידי של המלחמה בכל החזיתות, לרבות לבנון. על פי הטיוטה, וושינגטון מתחייבת להסיר את המצור הימי, לבטל את כל הסנקציות, לסגת מהאזור ולהזרים לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום איראן - בעוד טהרן מתחייבת שלעולם לא תפעל לייצור נשק גרעיני.

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סעיפי ההסכם המלאים

1. איראן וארצות הברית, יחד עם בעלות בריתן בעימות הנוכחי, מצהירות עם חתימת מזכר הבנות זה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות זירת לבנון. הצדדים מתחייבים כי מעתה ואילך לא ינקטו בכל פעולה עוינת זה כלפי זה, ויימנעו מכל איום או שימוש בכוח. הוראות סעיף זה ויתר סעיפי מזכר ההבנות יאשררו וייכללו בהסכם הקבע הסופי.

2. הרפובליקה האסלאמית של איראן וארצות הברית מתחייבות לכבד באופן מלא את הריבונות ואת השלמות הטריטוריאלית של כל אחת מהן, ולהימנע מכל התערבות בענייניה הפנימיים של האחרת.

3. איראן וארצות הברית מתחייבות לנהל משא ומתן רציף במטרה להגיע להסכם קבע סופי בתוך תקופה שלא תעלה על 60 ימים, אשר תהיה ניתנת להארכה בהסכמה הדדית בלבד.

4. מיד עם חתימת מזכר ההבנות, תסיר ארצות הברית את המצור הימי, תימנע כל הפרעה או חסימה כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן, ותפעל להשבת התנועה הימית למלוא היקפה בתוך תקופה מרבית של 30 ימים. היקף תנועת כלי השיט האיראניים יושב לרמה שהייתה נהוגה ערב העימות. כמו כן, ארצות הברית מתחייבת להסיג את כוחותיה מהאזורים הסובבים בתוך 30 ימים מחתימת ההסכם הסופי.

5. עם חתימת מזכר ההבנות, איראן תנקוט בצעדים מיידיים להבטחת חידוש תנועתן הבטוחה של אוניות סוחר מהמפרץ הפרסי לים עומאן ובכיוון הפוך. תנועה זו תושב להיקפה המלא טרם העימות בתוך 30 ימים, תוך התחשבות בזמן הנדרש להסרת מכשולים טכניים ולנטרול מוקשים על ידי איראן.

6. ארצות הברית מתחייבת, יחד עם שותפותיה האזוריות, לגבש תוכנית מקיפה בהסכמת שני הצדדים לשיקום ולפיתוח כלכלי של הרפובליקה האסלאמית של איראן, תוך הבטחת מימון בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר. מנגנון היישום של תוכנית זו יגובש בתוך 60 ימים כחלק בלתי נפרד מההסכם הסופי.

7. ארצות הברית מתחייבת להביא לסיומן המלא, בהתאם ללוח זמנים שייקבע בהסכם הסופי, של כל סוגי הסנקציות המוטלות כיום על איראן. התחייבות זו כוללת את ביטול החלטות מועצת הביטחון של האו"ם, החלטות מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA), וכן את כל הסנקציות החד-צדדיות של ארצות הברית - הן הראשוניות והן המשניות.

8. איראן מתחייבת שלעולם לא תפעל לייצור נשק גרעיני. הרפובליקה האסלאמית של איראן וארצות הברית מסכימות כי סוגיית החומר המועשר וכל יתר סוגיות הגרעין שיוסכם עליהן, לרבות מענה לצרכיה הגרעיניים האזרחיים של איראן, יוסדרו באופן מלא במסגרת ההסכם הסופי, אשר יאשרר את הוראות סעיף זה.

9. איראן וארצות הברית מסכימות כי עד להשגת הסכם הקבע הסופי יישמר הסטטוס קוו הנוכחי: איראן תקפיא את תוכנית הגרעין שלה במצבה הקיים, ואילו ארצות הברית תמנע מהטלת סנקציות חדשות ומחיזוק או תגבור כוחותיה באזור.

10. ארצות הברית מתחייבת כי מיד לאחר חתימת מזכר ההבנות, ועד למועד הסרתן המלאה של הסנקציות, ינפיק משרד האוצר האמריקאי את כל ההיתרים והפטורים הנדרשים לצורך ייצוא נפט גולמי איראני, מוצרים פטרוכימיים ותוצריהם, וכן לכל השירותים הנלווים והתומכים, לרבות שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה.

11. ארצות הברית מתחייבת כי במקביל להתקדמות המשא ומתן לקראת הסכם הקבע, ישוחררו נכסיה וכספיה המוקפאים או המוגבלים של איראן ויועמדו לרשותה המלאה. כספים אלו, בין אם הם מוחזקים בחשבונות מרכזיים ובין אם הועברו לחשבונות אחרים, יהיו נזילים וזמינים לכל תשלום למוטב סופי שייקבע על ידי הבנק המרכזי של איראן, ללא כל הגבלה. ארצות הברית מתחייבת להנפיק את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם כך.

12. איראן וארצות הברית מסכימות על הקמתו של מנגנון יישום ייעודי, אשר יפקח על יישומו המוצלח של הסכם הקבע ויבטיח את עמידתם העתידית של הצדדים בכל המחויבויות שנטלו על עצמם.

13. עם חתימת מזכר ההבנות, ולאחר קבלת ערבויות מוחשיות באשר לתחילת יישומם ורציפותם של סעיפים 4, 5, 10 ו-11, ייכנסו איראן וארצות הברית למשא ומתן ישיר על הסכם הקבע הסופי, אשר יתמקד אך ורק ביתר הסעיפים שטרם הוסדרו.

14. ההסכם הסופי יאושר באמצעות החלטה מחייבת של מועצת הביטחון של האו"ם.