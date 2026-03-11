מוג'תבא חמינאי, שירש את אביו כמנהיג העליון של איראן, נפצע בתקיפה ישראלית ביום הראשון של מבצע "שאגת הארי", ונמנע מהופעה פומבית מחשש לחשיפת מיקומו - כך דווח הבוקר (רביעי) בניו יורק טיימס.

שלושה מקורות איראניים אמרו בשיחה עם העיתון, כי גורמים בכירים בממשל מסרו להם שחמינאי הבן נפצע, בין היתר ברגליו, אך הוא בהכרה ומסתתר במקום מאובטח עם תקשורת מוגבלת. שני מקורות צבאיים ישראליים אישרו לעיתון כי מידע שנאסף הוביל גם את מערכת הביטחון להעריך כי נפצע ברגליו ב-28 בפברואר.

חמינאי, בן 56, נבחר לתפקיד באופן רשמי ביום ראשון האחרון. החלטה בנושא הייתה אמורה להתפרסם כבר בשבוע שעבר, אך נדחתה כנראה מחשש שיחוסל. מי שאחראי על ההחלטה לבחור בו הם מועצת המומחים, אותה ישראל ניסתה לתקוף בשבוע שעבר - 88 אנשי דת שבסמכותם להכריע את זהות המנהיג הבא.

מוג'תבא נולד בשנת 1969 בעיר משהד, עיר הולדתו של אביו. הוא לחם במלחמת איראן-עיראק, שם יצר קשרים רבים עם מי שלימים הפכו להיות בכירי משמרות המהפכה בימינו. הוא למד בקום, יחד עם בכירי השיעים באיראן, והוסמך כאיש דת. הוא נחשב לשמרן מאוד, קיצוני יותר מאביו.

באיראן טוענים בשבועות האחרונים כי למוג'תבא היה תפקיד משמעותי בדיכוי המחאות בחודש ינואר, כשהוא מתאם עם משמרות המהפכה את המהלכים. אם המשטר יישאר בהיררכיה הנוכחית, הוא צפוי להפוך את המדינה לשמרנית עוד יותר, וכנראה גם לקדם בחירת שמרנים מקורבים לתפקידי המפתח במדינה, כפי שקידם גם את נשיא איראן לשעבר אחמדיניג'אד לתפקיד.