הצרות של פוטין: אוקראינה מחזירה מלחמה - ולאזרחים ברוסיה נמאס

טילים וכטב"מים שעפים לכל עבר, תשתיות ותחנות כוח שבוערות - זה מה שקורה בתקופה האחרונה במזרח התיכון, אבל גם בתוך האימפריה הרוסית. כמעט חמש שנים לפלישה הרוסית לאוקראינה, וקייב החלה בשבועות האחרונים להשיב בעוצמה - לא בחזית, אלא בתוך הבית של פוטין.

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האוקראינים משגרים מדי יום מאות כטב"מים לרוסיה. באחד מהלילות האחרונים דיווחו הרוסים על 400 כטב"מים ששוגרו רק לעבר מוסקבה. אוקראינה תוקפת ללא הפסקה מתקני אנרגיה, מחסנים של חברת אמזון בגרסתה הרוסית, וגם מכליות של "צי הצללים" של מוסקבה, שבאמצעותם הם מייצאים נפט תוך עקיפת הסנקציות.

האוקראינים מצליחים לשגר את הכטב"מים אלפי קילומטרים אל תוך רוסיה. הם אפילו פגעו במפעל פטרוכימי שאחראי על 3% מזיקוק הנפט הרוסי, וזה נמצא הרחק בהרי אורל - 2,000 קילומטרים מקייב.

אז נראה שהפגיעה הקשה ביותר היא המתקפה נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדובר לא רק בהשפלה לנשיא פוטין, אלא במתקפות שמשבשות את יכולתה של רוסיה לספק דלק לאזרחים. בחצי האי קרים, שרוסיה גנבה מאוקראינה ב-2014, אסרו על האזרחים לרכוש דלק כדי לשמור אותו לכוחות החירום. במקומות אחרים דווח על מחסור משמעותי בתחנות הדלק ותורים ארוכים.

רוסיה, שנחשבה פעם יצואנית מובילה של נפט ודלק, מייבאת עכשיו דלק מזוקק מהודו. כתב ה-BBC סיכם את הדברים בפשטות: אם ראית תחנת דלק במוסקבה ולא היה שם תור, המשמעות היא שבתחנה אזל הדלק לחלוטין.

אוקראינה הפכה בשנים האחרונות למעצמת כטב"מים. מה שהתחיל מהפיכת כטב"מים לצילום חתונות לכלי נשק מול הצבא הרוסי, הפך לתעשייה של ממש. הנשיא זלנסקי חשף לאחרונה כי אוקראינה מייצרת היום כ-10,000 כטב"מים מדי שנה - היעד הוא להגיע ל-20 מיליון.

אז נכון, האוקראינים ממשיכים לסבול מהאש הרוסית, ומדי לילה חווים מתקפות של כטב"מים וטילים על הערים שלהם. יש נזק, יש הרוגים - אבל בקייב מצהירים: אנחנו לא נישבר. ההרפתקה הצבאית שרוסיה יצאה אליה לפני חמש שנים הסתבכה, וקו החזית הוא כבר לא מזרח אוקראינה, אלא הבית של פוטין - בתוך מוסקבה עצמה. והכעס של האזרחים רק מתגבר.