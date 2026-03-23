האיש החזק באיראן - שמנהל אותה בפועל: מי אתה מוחמד קאליבאף?

תוך שלושה שבועות התחלפו באיראן שני דורות של הנהגה. לאחר חיסול חמינאי מי שניהל את העניינים היה לאריג'אני, ואחרי שהוא נהרג בתקיפת צה"ל - האיש החזק הוא מוחמד קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט.

בזמן שראשי המשטר בטהראן נמחקים אחד אחרי השני בגל חיסולים חסר תקדים, דמות אחת נותרה כמעט לבדה במרכז הזירה. מוחמד באגר קאליבף. בתואר - יושב ראש הפרלמנט; בפועל - הרבה מעבר לכך. לא רק פוליטיקאי, אלא איש צבא וטייס לשעבר שצמח בדיוק באותן ערוגות שבהן גדל המנהיג העליון.

כשהוא בן 17, הצטרף קאליבאף למלחמת איראן עיראק והתנדב לכוחות הבסיג'. לאחר מכן הצטרף למשמרות המהפכה וסלל את דרכו לשלטון. יו"ר הפרלמנט התבלט לראשונה כאשר כמפקד משטרת איראן, כתב יחד עם קאסם סולימאני בשנת 1997 מכתב זועם לנשיא הנבחר בעקבות הפגנת הסטודנטים.

בהמשך כיהן במשך 12 שנים כראש עיריית טהרן. שמו נקשר ללא מעט שחיתויות, הון ושלטון. יש עדויות למקרים חמורים מאוד של היעלמויות, של מיליארדים, של דולרים מקופת העירייה, שאחר כך שיערו שזה יוצא מכל מיני ארגונים כאלה שמשרתים או את משמרות המהפכה או את המנהיג.

קאליבאף היה מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, ואתה לא יכול לטפס בסולם הדרגות האלה. אם אתה קודם כל לא מגלה נאמנות לערכי המהפכה כמובן. כאיש צבא הוא היה אחראי על הפקודות שניתנו למנגנוני הדיכוי של משמרות המהפכה

ליו"ר הפרלמנט גם יד ורגל בטבח האכזר שנעשה בעם האיראני, שיצא לרחובות בחודש ינואר. ומבחינתו כל מי שלא עושה כדברי השלטון הוא בוגד ודמם שלו מותר.

