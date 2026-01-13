הטבח הגדול בהיסטוריה של איראן: "12 אלף הרוגים בשני לילות"

מערכת העיתון "איראן אינטרנשיונל", היוצא לאור בלונדון ומתנגד למשטר באיראן, הוציאה הבוקר (שלישי) הצהרה בה הודיעה כי "בטבח הגדול ביותר בהיסטוריה האיראנית בת זמננו, בעיקר בשני לילות רצופים, חמישי ושישי, נהרגו לפחות 12 אלף בני אדם".

בהודעה נכתב שמידע שהגיע לעיתון מידי המועצה העליונה לביטחון לאומי וממשרד הנשיא באיראן, מצביע על כך שהטבח התרחש בהוראתו הישירה של עלי חמינאי, בידיעתם ​​ובאישורם המפורשים של ראשי שלושת רשויות הממשלה, ובהוצאת צו ירי ישיר על ידי המועצה העליונה לביטחון לאומי.

מערכת העיתון כתבה כי נתון זה מהיומיים האחרונים מבוסס על מידע שהתקבל ממקור המקורב למועצה העליונה לביטחון לאומי, ושני מקורות במשרד הנשיא.

כמו כן, הדיווח בעיתון מתבסס על מספר מקורות במשמרות המהפכה בערים משהד, כרמאנשאה ואספהאן, עדויות של עדי ראייה ומשפחות של הנפטרים, דיווחי שטח, נתונים הקשורים למרכזים רפואיים ומידע שהתקבל על ידי רופאים ואחיות בערים שונות, אשר נבדק באופן מדויק ורב-שלבי על סמך סטנדרטים מקצועיים.

גורם איראני מורשה אישר היום לרויטרס כי כ-2,000 בני אדם נהרגו בהפגנות באיראן, כולל אנשי ביטחון. כמו כן אמר כי הוא מאשים "טרוריסטים" במותם.

בתוך כך, הבוקר הגיעו גינויים נוספים מהעולם על דיכוי המחאות באיראן על ידי המשטר. שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול כתב בחשבון ה-X שלו: "המשטר הזה איבד בבירור כל לגיטימציה ואינו נהנה עוד מתמיכת העם האיראני. נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו, כולל סנקציות, נגד המשטר הזה". גם ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי אמר כי אוסטרליה "עומדת לצד העם האיראני".

גם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס הבוקר לכאוס באיראן, כשאמר: "מאמין שהמשטר האיראני יקרוס בשבועות הקרובים". כמו כן אמר הקנצלר: "אנו קוראים להנהגה האיראנית להגן על אוכלוסייתה במקום לאיים עליה. אלימות המשטר נגד עמו אינה סימן לחוזק אלא לחולשה, והיא חייבת להסתיים באופן מיידי. כדי להדגיש מסר זה, אנו עובדים על סנקציות נוספות של האיחוד האירופי".