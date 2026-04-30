ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום (חמישי) כי ממשל טראמפ פועל בימים האחרונים להקמת קואליציה בינלאומית חדשה תחת השם "Maritime Freedom Construct" או MFC בקיצור, במטרה להניע מחדש את תנועת הספינות במצר הורמוז.

מברק פנימי של מחלקת המדינה שנשלח לשגרירויות ארה"ב ברחבי העולם ביום שלישי, קורא לדיפלומטים אמריקנים להפעיל לחץ על ממשלות זרות להצטרף ליוזמה. לפי הדיווח, המשימות המרכזיות של הקואליציה יהיו שיתוף מידע מודיעיני, תיאום דיפלומטי ואכיפת סנקציות נגד הגורמים המפריעים לשיט.

הדיווח חושף כי המבנה החדש יהיה מאמץ משותף של מחלקת המדינה, שתשמש כמרכז המבצעים הדיפלומטי, ושל פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), שיספק נתונים בזמן אמת על המתרחש במרחב הימי ויתאם בין הכוחות הצבאיים של המדינות השותפות. במברק נכתב כי "פעולה משותפת היא חיונית כדי להפגין נחישות מאוחדת ולהשית עלויות משמעותיות על ההפרעה האיראנית". הממשל אף הנחה את נציגיו לברר האם המדינות מעוניינות להיות שותפות במישור הדיפלומטי, הצבאי, או בשניהם יחד.

גורם בכיר בממשל אישר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי ההצעה לקואליציה היא אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשות הנשיא בעת הנוכחית. המהלך מסמן תפנית במדיניות, שכן הוא מבקש מעורבות בינלאומית פעילה בשיקום חופש השיט והגנה על הכלכלה העולמית, זאת בזמן שתנועת המיכליות במצר משובשת קשות. במברק הודגש כי השתתפותן של מדינות נוספות תחזק את היכולת הקולקטיבית להתמודד עם החסימה המתמשכת בנתיבי המים הקריטיים להובלת נפט.

המהלך להקמת קואליציה בהובלת ארה"ב עומד בסתירה מסוימת להתבטאויותיו האחרונות של הנשיא טראמפ, שקרא בעבר לבעלות הברית, ובעיקר לאירופה, "ללמוד להילחם בעצמן". רק הלילה הגדיר טראמפ את המצור הימי כ"גאוני" והצהיר כי הוא יימשך עד שאיראן תיכנע לדרישות הגרעין. בעוד שבעבר כתב ברשתות החברתיות כי ארה"ב לא תסייע עוד לבעלות בריתה במצר והפציר בהן "להשיג את הנפט בעצמכן".