פרשת כרים חאן, תובע בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ממשיכה להסתעף. בעוד חאן שוהה בחופשה כפויה החל ממאי 2025, וברקע הליכים משמעתיים נגדו בגין חשד לתקיפה מינית, חשיפה חדשה הבוקר (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל" מטילה צל כבד על המניעים מאחורי החלטתו לבקש צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2024.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח לפי הצהרת עד חדשה שהוגשה ל-FBI, ושהגיעה לידי מספר חברי קונגרס, כי ממשלת קטאר הבטיחה לדאוג לחאן ולתת לו גיבוי, בתנאי שיקדם הליכים משפטיים נגד נתניהו.

העדות נתמכת בהקלטות של חוקרים פרטיים המועסקים בחברת המודיעין "אליסיוס", בהן נשמעים החוקרים כשהם דנים ב"מדינת הלקוח", ובמסמכים כתובים, המעורבים מונחים להשתמש בכינוי "מדינת Q" כדי לתאר את קטאר. שני מקורות המעורבים בפרשה אישרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי קטאר היא אכן הלקוחה שעמדה מאחורי המבצע. בתגובה לשאלה האם מדובר ביוזמה של שייח' בודד, השיב מנהל המבצע באופן חד-משמעי: "לא, זו המדינה".

הצהרת העד חושפת כי מבצע המודיעין לא עצר רק בניסיון להשפיע על חאן. לפי המידע, נעשו ניסיונות לפגוע בשני אישים מרכזיים: טום לינץ', בכיר בבית הדין שהיה הראשון לדווח על טענות התקיפה המינית נגד התובע, והסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גרהאם, הידוע בתמיכתו בישראל ובביקורתו על בית הדין בהאג.

הפרשה כבר עוררה את דאגתם של גופי ביטחון באירופה. לפי מקורות, מספר פקידים בבית הדין בהאג שהפכו למטרות למעקב או הטרדה כבר תושאלו על ידי ה-NCTV, הסוכנות הלאומית ללוחמה בטרור של הולנד.

לאחרונה הודיע בית הדין שיפתח בחקירה חיצונית נגד חאן, זאת בעקבות חשדות להתנהגות מינית בלתי הולמת כלפי עובדת במשרדו. על פי הדיווחים ב"רויטרס" וב"וול סטריט ג'ורנל", ההחלטה התקבלה במטרה להבטיח את טוהר ההליך, וזאת לאחר שבתחילה נבדק הנושא באופן פנימי בלבד. המהלך מגיע על רקע לחץ מצד מדינות חברות וארגונים משפטיים להבטיח שקיפות מלאה בבירור התלונות נגד התובע הבכיר.

בתוך כך, בנובמבר 2025, דווח ב"גרדיאן הבריטי" כי קטאר גייסה חברות מודיעין פרטיות שביצעו מבצע חשאי נגד המתלוננת על חאן. על פי מסמכים שהגיעו לידי הגרדיאן ולאנשים המעורים במבצע, אחת החברות הפרטיות שנשכרו על ידי המדינה, חיפשה את פרטי הדרכון שלה ומידע רגיש נוסף, כולל מידע על ילדיה.

מטרה מרכזית של חברות המודיעין הייתה למצוא ראיות שניתן להשתמש בהן כדי לערער את אמינותה ואת טענות ההטרדה המינית שהגישה נגד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי, כרים חאן.

התובע הכחיש את טענות ההטרדות המיניות ואנשים המקורבים לו רמזו שהטענות הן חלק מקמפיין הכפשה בתמיכת ישראל בתגובה להחלטתו בשנת 2024 להוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.