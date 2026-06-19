"איטליה לא מתחננת אף פעם": משבר חריף בין רומא לוושינגטון

משבר דיפלומטי חריף פרץ היום (שישי) בין איטליה לארצות הברית בעקבות דברים שאמר הנשיא דונלד טראמפ לרשת הטלוויזיה האיטלקית La7. בראיון קצר טען טראמפ כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, "התחננה" להצטלם איתו במהלך פסגת ה-G7 שנערכה השבוע באוויאן שבצרפת. "היא כנראה שמחה שדיברתי איתה, לא הייתי חייב לעשות זאת אבל פשוט ריחמתי עליה", צוטט טראמפ.

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תגובתה של מלוני לא איחרה לבוא, והיא תקפה את מי שהיה בעבר בן בריתה הקרוב בהצהרה חריפה ובסרטון שהעלתה לרשתות החברתיות. "הצהרותיו של דונלד טראמפ מומצאות לחלוטין. אני פשוט נדהמת", אמרה מלוני. "אני לא מבינה מדוע נשיא ארצות הברית מתנהג כך כלפי בעלות בריתו, וזו אגב לא הפעם הראשונה. אני יכולה רק לומר שזה מאכזב שהוא אינו מפגין את אותה הנחישות מול אויבי המערב וארצות הברית, שכלפי מנהיגיהם הוא נוהג ביתר סלחנות". מלוני חתמה את דבריה במסר ישיר לבית הלבן: "יש דבר אחד שעליו לזכור: לא אני ולא איטליה מתחננות אי פעם".

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התקרית עוררה זעם רב בממשל האיטלקי והובילה מייד להשלכות דיפלומטיות בשטח. שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני הודיע על ביטול מיידי של ביקורו הרשמי המתוכנן בארה"ב. בציוץ בחשבון ה-X שלו, כתב טאיאני: "דבריו החמורים והפוגעניים של הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני מעליבים את איטליה כולה. מסיבה זו, החלטתי לבטל את ביקורי המתוכנן".

חילופי הדברים הללו מסמנים הידרדרות חדה ופתאומית ביחסים, שהתרחשה ימים ספורים בלבד לאחר שנראה היה כי שני המנהיגים יישרו את ההדורים במהלך הפסגה, בעקבות המתיחות שנוצרה ביניהם מוקדם יותר השנה סביב המלחמה באיראן.