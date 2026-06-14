טראמפ תוקף את נתניהו: "אין לו שום שיקול דעת, הבהרתי לו שאני לא מרוצה"

"אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. אמרתי לו שאני לא מרוצה" - כך, במילים חריפות, תקף הערב (ראשון) נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, את ראש ממשלת ישראל בעקבות הפעולה הצבאית בלבנון. בראיון לרשת 'פוקס' החריף הנשיא את הטון וסיפר: "שוחחתי עם נתניהו ואמרתי לו מה 'אתה עושה לעזאזל'".

טראמפ הוסיף כי התקיפה שאירעה הבוקר בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום שבו המדינות קרובות כל כך להסכם שלום עם איראן. לדבריו, לישראל יש זכות להגן על עצמה, אך הירי של חיזבאללה שעליו הגיבה היה "קטן וחסר משמעות" וללא נפגעים: "ייתכן שזהו תחילתו של שלום ארוך ויפהפה - אל תהרסו זאת!".

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המתקפה הפומבית והבוטה של הנשיא מגיעה למרות שישראל פעלה בתיאום מסוים, לאחר שמקור ישראלי מסר לרשת CNN כי ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש על התקיפה בביירות. לפי הדיווח, ההודעה המוקדמת נשלחה ישירות לפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), המקיים קשר הדוק עם צה"ל.

עם זאת, המקור הוסיף כי בישראל לקחו בחשבון שהפעולה בדאחייה עלולה להוביל את איראן לנקום באמצעות שיגור טילים בליסטיים לעבר שטח ישראל, דווקא ביום שבו טראמפ מייחל להסכם.

לדברי טראמפ, הוא הבהיר לראש הממשלה באופן חד-משמעי שלא לתקוף עוד את חיזבאללה כדי לא לפגוע במגעים הדיפלומטיים, והוסיף כי בכוונתו לבקש מאיראן שלא לירות לעבר ישראל: "היינו אמורים לחתום על העסקה בבוקר. התקיפה בדאחייה עיכבה את זה".

בשבוע שעבר תקיפה דומה בביירות הובילה למטח טילים בליסטיים ישיר מאיראן לישראל וסבב לחימה קצר. כעת, המגעים נמצאים ברגע מכריע; בעוד שטראמפ הצהיר בראיון כי הוא מאמין שעסקה תיחתם תוך שעתיים-שלוש, גורם רשמי המעורה במו"מ אישר לרשת 'רויטרס' כי המשא ומתן אכן קרוב מאוד לסיום.