נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (רביעי) בפתח ישיבת הקבינט כי "איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. אנחנו לא מרוצים מזה שאין עדיין הסכם, אולי נצטרך לחזור ולסיים את העבודה באיראן".

"אין להם ברירה, הם צריכים לעשות עסקה. לא אכפת לי מבחירות האמצע. אסור שיהיה להם נשק גרעיני, אני עושה את זה בשביל העולם כולו", אמר טראמפ, "חיל הים שלהם גמור, חיל האוויר שלהם גמור - הם מנהלים מו"מ על אדים".

לפני דבריו של טראמפ בישיבת הקבינט, סוכנות הידיעות "פארס" דיווחה כי טראמפ היה צפוי להכריז באופן חד-צדדי על השגת עסקה לסיום המלחמה, אך הדבר לבסוף לא נאמר. חבר בצוות המו"מ האיראני הדגיש כי עדיין לא הושגו הסכמות על כל הנושאים, וכי לא יוכרז על הסכם עד שתושג הסכמה מלאה על כל הסוגיות".

גורם במפרץ אמר היום ל-i24NEWS כי "הלחץ הסעודי על טראמפ שלא לחדש את הפעילות הצבאית גבר בימים האחרונים, בשל חשש בריאד מפגיעות קשות בתשתיות המדינה - בהיעדר האפשרות להכרעה אמריקנית".

בתוך כך, טראמפ אמר כי ישמח "שהמדינות איתן אנחנו מדברות שיצטרפו במידי להסכם אברהם", בהן קטאר וסעודיה. לאחר מכן איים כי "אם המדינות לא יסכימו להצטרף, אולי לא נחתום על העסקה (עם איראן)".