קצין בכיר בצבא ארה"ב שלח הודעות דוא"ל לחיילים וביקש מהם להציע "דרכים יצירתיות ולא קונבנציונליות" להעניש את איראן, כך דווח היום (שני) ב-CNN.

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"אנחנו מחפשים דרכים חדשות, יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את איראן", כתב קצין בענף המודיעין של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) בהודעה שנשלחה לקבוצה רחבה של אנליסטים צבאיים, כך על פי הדיווח.

מקור נוסף אישר כי הקצין הבכיר פנה לאנליסטים בבקשה לקבל רעיונות חדשים להתמודדות עם איראן, וציין כי ב-CENTCOM בוחנים את כל האפשרויות ומבינים כי יש צורך להעריך את האסטרטגיה מחדש.

קפטן טימותי הוקינס, דובר פיקוד המרכז, אמר בהצהרה כי "לפיקוד המרכז של ארה"ב היסטוריה ארוכה של חשיבה ועבודה בדרכים חדשניות. אדמירל קופר פונה לחברי הצוות שלנו, ללא קשר לדרגתם, כדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר של ביצועים מבצעיים".