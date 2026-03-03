דיווח: בנו של חמינאי נבחר למנהיג העליון של איראן

ערוץ "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, דיווח הערב (שלישי) כי מוג'תבא חמינאי, בנו של עלי חמינאי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", נבחר להיות המנהיג העליון של המדינה.

הדיווח מגיע שעות לאחר תקיפת המבנה בו כונסה מועצת החכמים של איראן, שאמורה לבחור מנהיג עליון חדש. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS מוקדם יותר היום כי טרם ברור כמה מחבריה היו במקום בשעה שהותקף הבניין.

מוג'תבא, בנו של עלי חמינאי, לא נושא תפקיד רשמי במדינה. הוא נחשב, לצד אחיו, למי שפועל מאחורי הקלעים ולמנהל מדיניות הצללים. בנוסף, דווח כי לקח הבן של חלק פעיל בדיכוי המחאות האחרונות באיראן על ידי משמרות המהפכה והבסיג'.