מהפך בהונגריה: מדיאר ניצח עם רוב לשינוי החוקה

עידן ויקטור אורבן הגיע לסיומו במהלך דמוקרטי דרמטי: עם ספירת למעלה מ-95% מקולות הבוחרים בהונגריה, התברר כי מנהיג האופוזיציה פטר מדיאר רשם ניצחון סוחף. מדיאר זכה ב-138 מושבים בפרלמנט, הישג המעניק לו רוב מיוחס המאפשר לו לשנות את חוקת המדינה. המהפך שם קץ לשלטון ארוך שנים שאופיין בקו פרו-רוסי מובהק ובקמפיין בחירות אנטי-אוקראיני חריף, ומעורר אופטימיות רבה בבירות אירופה.

שורת מנהיגים בולטים במערב מיהרו לברך על שינוי הכיוון בבודפשט. נשיא צרפת מקרון בירך על ה"חזרה לערכים האירופיים", וראש ממשלת בריטניה סטארמר הביע ציפייה לשיתוף פעולה ביטחוני מחודש. גם קנצלר גרמניה שולץ ונשיאת הנציבות האירופית פון דר ליין ציינו כי תחת מדיאר, הונגריה תחדל לשמש כמחסום בתוך האיחוד האירופי. ג'ורג'יה מלוני מאיטליה הצטרפה אף היא לברכות, במהלך שמדגיש את בידודו של אורבן בימין האירופי.

הניצחון מהווה בשורה אסטרטגית לקייב, ונשיא אוקראינה זלנסקי בירך בחום על המהפך שמסיר את איום הווטו ההונגרי על הסיוע הצבאי. בין המברכים בלט גם ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז – מתנגד חריף למדיניות ישראל ואנטי-ישראלי מובהק – שראה בתוצאות חיזוק לציר הליברלי ביבשת. עבור נאט"ו, הדחת אורבן נתפסת כהסרת מכשול קריטי אל מול התוקפנות של פוטין.

בישראל, ראש האופוזיציה יאיר לפיד היה מהראשונים לברך את פטר מדיאר על הישגו ההיסטורי, צעד שהבליט את חשיבות חידוש הקשרים עם הכוחות הדמוקרטיים בהונגריה. לפיד ציין כי המהפך מוכיח שניתן לנצח פופוליזם בדרכים דמוקרטיות. הברכה מהאופוזיציה הישראלית עמדה בניגוד בולט להתנהלות הרשמית של הממשלה בערב הניצחון, בעוד היבשת כולה עוקבת אחר חילופי השלטון.

לעומת גל התמיכה העולמי, בולטת שתיקתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא לשעבר טראמפ. שניהם טיפחו קשרים הדוקים עם אורבן וראו בו בעל ברית אידיאולוגי מרכזי, ונכון לשעה זו הם נמנעים מליצור קשר עם המנצח החדש. היעדר הברכה נתפס בקהילה הבינלאומית כעדות למבוכה בקרב מנהיגי הימין השמרני שאיבדו שותף אסטרטגי, בזמן ששאר העולם חוגג את הפרק החדש של הונגריה.