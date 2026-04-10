ברקע מבצע "שאגת הארי", תקף ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמר כי "נמאס" לו מהעלייה של מחירי האנרגיה בעולם - כך דווח ב"טלגרף" הבריטי. "משפחות רואות את חשבונות האנרגיה שלהן עולים ויורדים - בגלל הפעולות של פוטין וטראמפ ברחבי העולם", אמר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סטארמר הוסיף וציין כי אינו מרוצה מהשפעת המבצע על יוקר המחיה המקומי, והביע התנגדות לתקיפות צה"ל בלבנון: "לא צריכות להתרחש".

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

מוקדם יותר היום דווח ברשת CNN האמריקנית כי בניגוד לטענת בכירי ממשל טראמפ, כי מצר הורמוז נפתח מחדש לתנועת מכליות נפט, בשטח קיימים סימנים מעטים לכך שהדברים השתנו באופן משמעותי באזור.

אמש דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי איראן מוסיפה להקשיח עמדות בכל הנוגע למעבר במצר העולמי, כשהצי האיראני הודיע לספינות באזור כי הן זקוקות לאישור מפורש לחצות את המצר, תוך איום שכל כלי שיט שיפעל ללא היתר "יושמד".