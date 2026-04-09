למרות הפסקת האש מול ארה"ב, מנגנון הדיכוי האיראני מגביר פעילות. ראש הרשות השופטת, ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, קרא היום (חמישי) להאיץ את ההוצאות להורג של מפגינים והחרמת רכושם של "סוכני אויב" תחת החוק להחמרת הענישה על ריגול. אג'אי, המזוהה עם דיכוי אלים של מתנגדי משטר מאז 1979, מאותת כי החלשות הצבא בחזית לא תוביל לריכוך היד הקשה נגד הציבור בבית פנימה.

במקביל, התנאים בבתי הכלא הידרדרו לרמה של משבר הומניטרי. דיווחים מכלא אווין חשפו כי בשיא המלחמה רותכו דלתות התאים במוטות מתכת כדי למנוע בריחה במקרה של הפצצה.

האסירים סובלים ממחסור חמור במזון וטיפול רפואי, לצד התפשטות מחלות זיהומיות. בעקבות נטישת חלק מהסוהרים במהלך הלחימה, המתקנים מנוהלים על ידי צוותים מצומצמים המגיבים באלימות קשה לכל ניסיון מחאה.

המתיחות בכלא הובילה לעימותים שכללו שימוש בירי חי וגז מדמיע נגד כלואים. נתונים רשמיים מראים כי בשנת 2025 ביצעה איראן מעל 2,000 הוצאות להורג - שיעור הענישה הגבוה בעולם.

פעילי זכויות אדם מזהירים כי המספר האמיתי גבוה בהרבה, וכי המשטר משתמש בהוצאות להורג מואצות ככלי הישרדות אסטרטגי שנועד להרתיע את הציבור מהתקוממות בצל הכישלונות הצבאיים.