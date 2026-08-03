המכשיר שלכם גם ברשימה השחורה? החרם של טראמפ על שואבי אבק רובוטיים מסין

החשש מריגול ומסיכוני סייבר מתוצרת סינית כבר אינו מוגבל רק לכלי רכב, וכעת הוא מגיע ישירות אל שואבי האבק הרובוטיים שנמצאים כמעט בכל בית. ארצות הברית הרחיבה את "הרשימה השחורה" של ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) ואסרה על ייבוא ומכירה של רובוטים ניידים שאינם מיוצרים בארה"ב, מחשש לשימוש עוין במצלמות, במיקרופונים וביכולות המיפוי המתקדמות שמותקנות בהם.

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האיסור החדש צפוי לפגוע במותגים פופולריים כמו Roborock ,Xiaomi ,Dreame ו-Narwal, ואף בדגמים החדשים של חברת iRobot שנרכשה לאחרונה על ידי תאגיד סיני.

בזמן שבוושינגטון מנסים למנוע תלות בטכנולוגיה זרה בנקודות תורפה רגישות, בישראל טרם גובשה רגולציה דומה בנושא תוכנות ושואבים רובוטיים. המהלך האמריקני מגיע בהמשך לחששות שהועלו לאחרונה בישראל סביב איסור משרד הביטחון על הכנסת רכבים סיניים למתקנים צבאיים, והגשת תביעה ייצוגית בנושא פרטיות.

יו"ר ה-FCC, ברנדן קאר, התייחס למדיניות התקיפה והסביר את הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה: "המפתח כאן הוא שאנחנו פועלים מוקדם יחסית, כדי שלא נגלה בעוד חמש או עשר שנים שאנחנו תלויים מדי בטכנולוגיה המיוצרת בחו"ל".