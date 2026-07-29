דיווח: איראן תקבל מערכות נ"מ מתוצרת סין בשווי עשרות מיליוני דולרים

איראן צפויה לקבל בשבועות הקרובים משלוח ראשון מתוך עסקה לרכישת 300 עד 400 מערכות נ"מ ניידות מתוצרת סין, בשווי מוערך של 60 עד 70 מיליון דולרים, כך דיווחה הבוקר (רביעי) סוכנות הידיעות 'רויטרס' מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים.

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העסקה, שנחתמה באמצעות חברה מתווכת מהונג קונג, כוללת טילי כתף מתקדמים מדגמי QW-12 ו-FN-16 המיועדים לפגוע בכלי טיס מנמיכי טוס, במסוקים ובכטב"מים. מנגד, משרד החוץ של סין דחה בתוקף את הפרסום ומסר כי "הדיווחים המדוברים חסרי שחר לחלוטין, וסין ממלאת עקבית תפקיד בקידום השלום והסיום של המשבר".

הרכישה המתוכננת נחשבת מאמץ מרכזי של טהרן לשיקום ולחיזוק מערך ההגנה האווירית לטווח קצר, לאחר חודשי לחימה מול ארצות הברית וישראל שחשפו פערים משמעותיים בהגנה על תשתית אסטרטגית. מומחים צבאיים מציינים כי יתרונם של טילי הכתף טמון ביכולת השינוע המהירה שלהם על ידי צוותים קטנים, דבר המפחית את פגיעותם בהשוואה לסוללות קבועות.

על פי המקורות, המשלוחים מתוכננים לעבור מסין דרך פקיסטן לאיראן, אך מנגנון יחסי הציבור של צבא פקיסטן הבהיר בתגובה כי "הטענות על מעורבות באספקת נשק מסין לאיראן הן בדיה מוחלטת".

המהלך האיראני מתרחש ברקע הפסקת אש שביקש הממשל האמריקני לאחר חודשים של חילופי מהלומות כבדים באזור. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי התקיפות האמריקניות יתחדשו אם המגעים המדיניים לא יובילו לסיום העימות הממושך. במקביל, המאמץ האיראני להצטייד במערכות נ"מ ניידות ובטילי שיוט נגד ספינות ממחיש את הידוק הקשרים הביטחוניים עם בייג'ינג, לצד התבססות על רשתות רכש עוקפות סנקציות לצורך שיקום היכולות הצבאיות.