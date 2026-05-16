דיווח: ארה"ב וישראל בהכנות שיא - תקיפות באיראן עשויות להתחדש בשבוע הבא

ארצות הברית וישראל נמצאות בעיצומן של הכנות קדחתניות ואינטנסיביות - הנרחבות ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה בתחילת אפריל - לקראת אפשרות של חידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן כבר במהלך השבוע הבא. כך חשפו שני גורמים רשמיים במזרח התיכון היום (שבת), שדיברו בעילום שם מטעמים מבצעיים. הפנטגון נערך באופן אקטיבי לאפשרות ש"מבצע זעם אפי" (Operation Epic Fury), שהוקפא בחודש שעבר, יתחדש בימים הקרובים, אולי תחת שם חדש. שר ההגנה פיט הגסת' אישר השבוע בשימוע בקונגרס: "יש לנו תוכנית הסלמה במידת הצורך".

ההיערכות המשותפת מגיעה לאחר שראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, הצהיר כי יותר מ-50 אלף חיילים, שתי נושאות מטוסים, למעלה מתריסר משחתות ועשרות מטוסי קרב מוצבים באזור ונותרים מוכנים לחידוש פעולות לחימה משמעותיות. בין האפשרויות המבצעיות שנבחנות, גורמים צבאיים מציינים כי כ-5,000 נחתים וכ-2,000 צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 ערוכים למשימות מורכבות, הכוללות הגעה לחומרים הגרעיניים באתר באיספהאן, או לחלופין ניסיון השתלטות על אי הייצוא האסטרטגי ח'ארג - פעולה שעל פי ההערכות תדרוש הזרמת כוחות קרקעיים נוספים.

הנשיא דונלד טראמפ, ששב ביום שישי מביקור בסין, מבהיר כי הוא נחוש להשיג את היעד המרכזי של המלחמה: מניעת נשק גרעיני מאיראן ופתיחת מצר הורמוז. טראמפ הדגיש בפני עיתונאים על המטוס הנשיאותי כי הצעת השלום האחרונה של טהרן אינה מקובלת עליו, וציין כי שוחח על הנושא עם נשיא סין שי ג'ינפינג.

ימים ספורים לפני כן, שלח הנשיא אולטימטום ברור כשאמר: "הם או הולכים לעשות עסקה, או שהם הולכים להיות מושמדים. כך או אחרת, אנחנו מנצחים".

חידוש הלחימה המסתמן צפוי להמשיך מהנקודה שבה נעצרה ב-7 באפריל, אז הושגה הפסקת אש ברגע האחרון לאחר שטראמפ איים להחריב תשתיות איראניות אם לא יתאפשר מעבר בטוח במצר הורמוז. האמריקנים ניצלו את תקופת הרגיעה בת החודש כדי לחמש מחדש את ספינות המלחמה ומטוסי הקרב שלהם באזור, זאת בשעה שדו"חות מודיעין חושפים כי איראן שיקמה בינתיים את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך המצר, דבר המציב איום ישיר על כוחות המשימה של ארה"ב וישראל.