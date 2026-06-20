נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף היום (שבת) ברשת החברתית Social Truth כתבה שכותרתה היא כי הוא זה ש"מחזיק בקלפים בסיכויי ההיבחרות הרעועים של נתניהו".

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הנשיא דונלד טראמפ אמר בשבוע שעבר בריאיון לרשת ABC כי הוא לא בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד שוב בבחירות בישראל. "זו שאלה פתוחה", אמר הנשיא, "אני לא יודע. הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך?".

זמן קצר לאחר מכן פרסמה מפלגת הליכוד הודעה רשמית המבהירה את עתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהודעה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח".