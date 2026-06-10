הליכוד משיב לטראמפ: "נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - וינצח"

מפלגת הליכוד פרסמה היום (רביעי) הודעה רשמית המבהירה את עתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזאת בתגובה ישירה לדברים המפתיעים שהשמיע אמש נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

בהודעה קצרה מטעם תנועת הליכוד נמסר: "ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

התגובה המהירה של הליכוד נועדה להזים שמועות במערכת הפוליטית, שנולדו בעקבות ראיון שהעניק טראמפ לרשת ABC. בריאיון, התייחס הנשיא האמריקאי לנתניהו כ"ראש ממשלה בזמן מלחמה", אך הותיר סימן שאלה גדול סביב המשך דרכו: "זו שאלה פתוחה האם נתניהו יתמודד לבחירה מחדש, אם ביבי בכלל רוצה להמשיך", אמר טראמפ.

"אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? בקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת... זה בסדר, בדיוק כמו שאני נשיא בזמן מלחמה".

"התגובה באיראן הייתה מיותרת, אך מבין אותם"

מעבר לשאלת עתידו הפוליטי של נתניהו, טראמפ סיפק בראיון הצצה נדירה לשיחות הסגורות שניהל עם ראש הממשלה בערב שלפני התקיפה הישראלית באיראן – תקיפה שהגיעה על רקע המשא ומתן המתוח להסכם גרעין חדש בין ארה"ב לטהראן.

"אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בהסכם (הגרעין המתגבש)", שחזר טראמפ את דבריו לנתניהו. "אבל אמרתי לו: 'אתה צריך להשתמש בשיקול הדעת שלך. פשוט פעל לפי שיקול הדעת שלך, אבל אני לא רוצה שההסכם ייפגע'".

טראמפ לא חסך ביקורת וציין בריאיון כי לדעתו התגובה הנגדית של ישראל באיראן הייתה "מיותרת", אך מיהר לסייג ולהפגין הבנה לעמדה הישראלית: "אני מבין מדוע ישראל ביצעה אותה. הם רצו להראות תגובה. כשאתה מותקף, באמת חייבת להיות איזו סוג של תגובה".