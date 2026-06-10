אלו 4 נקודות המחלוקת במשא ומתן על הסכם הגרעין בין ארה"ב לאיראן

גורמים רשמיים ודיפלומטים בכירים בארה"ב סיפרו היום (רביעי) על מאחורי הקלעים של המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן לקראת הסכם גרעין חדש. על פי הדיווחים, השיחות מתרכזות כעת בארבעה צירי מחלוקת מרכזיים, אשר יקבעו האם הצדדים יצעדו לעבר חתימה היסטורית או להסלמה נוספת.

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1. משך השעיית העשרת האורניום

במשך חודשים ארוכים דרש הממשל בוושינגטון כי איראן תסכים להקפאה מוחלטת של העשרת האורניום למשך 20 שנה לפחות. מנגד, האיראנים הציעו בתחילה תקופת השעיה קצרה יותר של 10 שנים בלבד. עם זאת, גורמים אמריקאים המעורים בפרטי השיחות מביעים אופטימיות ומעריכים כי הצדדים יתפשרו בסופו של דבר על נוסחת ביניים של 15 שנות השעיה.

2. דילול אקטיבי של מאגר האורניום הקיים

סוגיה רגישה במיוחד נוגעת לעתיד החומר הגרעיני שכבר נצבר בשטח איראן. ארצות הברית מתכננת לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) כדי לדלל או "להפחית את הריכוז" של מאגר האורניום המועשר הנוכחי.

התקדים הדרמטי כאן הוא שוושינגטון דורשת תפקיד פעיל ונוכחות פיזית של אנשיה בטיפול בחומרים הגרעיניים, דבר שטהראן אסרה עליו באופן מסורתי לאורך השנים. האיראנים, מצדם, מתעקשים כי תפקידה של ארצות הברית צריך להסתכם במעמד של משקיפה בלבד.

3. פירוק אתרי הגרעין המרכזיים

ארצות הברית מציבה דרישה חד משמעית: פירוק מוחלט של שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של הרפובליקה האסלאמית, בנתנז, פורדו ואיספהאן. יצוין כי שלושת המתקנים הללו ספגו נזק כבד מאוד במהלך התקיפות האמריקאיות ב"מבצע פטיש חצות" לפני כמעט שנה.

על פי הדיווחים, איראן מוכנה לדון בפירוקם של שני מתקנים בלבד, אך מציבה קו אדום ומתעקשת להותיר אתר אחד פעיל ופתוח. מבחינת טהראן, מדובר בצעד סמלי והצהרתי שנועד להוכיח לעולם, ובעיקר לקהל הבית, כי המדינה לא ויתרה על מה שהיא מגדירה כ"זכות המולדת להעשיר אורניום".

4. הסכמה לביקורות "פתע" - בכל זמן ובכל מקום

הציר הרביעי, שעשוי להתברר כפיצוץ הגדול של המשא ומתן, הוא דרישת המערב לפיקוח הדוק חסר תקדים. וושינגטון מעוניינת להבטיח שפקחים בינלאומיים יוכלו לבצע ביקורות פתע "בכל זמן ובכל מקום" ברחבי המדינה.

בשלב זה, לא ברור כלל אם הממשלה באיראן תסכים לתנאי זה. מבחינה מעשית, רבים מאתרי הגרעין והמתקנים החשודים ממוקמים עמוק בתוך בסיסים צבאיים סגורים השייכים ל"משמרות המהפכה", מתחמים שבהם נמנעה בעבר באופן עקבי כניסתם של פקחי האו"ם כבר בשערי הבסיס.