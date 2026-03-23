"ניסיון פגיעה קונקרטי": שגרירויות ישראל בעולם על הכוונת האיראנית

בדיון חסוי שנערך במשרד החוץ, בהשתתפות השר גדעון סער ומספר חברים מוועדת החוץ והביטחון חשף מנכ"ל המשרד כי האיראנים החלו לנסות לפגוע באופן קונקרטי בשגרירויות ישראל בעולם - כך פרסם לראשונה הערב (שני) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המנכ"ל, עורך הדין עדן בר טל, אמר כי "הפעילות העוינת נגד השגרירויות עלתה מאוד לא רק ברמת האיום - אלא גם בניסיון פגיעה קונקרטיים בהם". בשטח זוהו רחפנים שנשלחו לעבר השגרירויות, הוסיף. שר החוץ סער אמר במהלך הדיון: "בכל העולם המערבי מבינים שהמשטר הוא סכנה".

רק לאחרונה דווח ברשת ABC כי מזכיר המדינה האמריקני הנחה את כלל השגרירויות האמריקניות ברחבי העולם לדאוג לכך שדיפלומטים יעבירו מסר ברור לממשלות הזרות: לפעול במהירות להפחתת היכולות של איראן ושל ארגונים הקשורים אליה לבצע תקיפות נגד מדינות ואזרחים.