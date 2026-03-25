על רקע המלחמה עם איראן: סרטון שמסתובב ברשתות החברתיות מציג אדם בלתי ידוע מנפץ דלת זכוכית עם פטיש ועליה הכיתוב "אלביט מערכות שוויץ". ברקע נשמעת אזעקה. הסרטון צולם, ככל הנראה, בערב שישי האחרון במטה חברת הנשק הישראלית בברן.

משטרת הקנטון של ברן אישרה לסוכנות הידיעות מקומית בז'נבה את הפריצה, ולפי הדיווח - הנזק לרכוש מסתכם בכמה עשרות אלפי פרנקים שוויצריים. תלונה הוגשה למשטרה. בעבר, פעילים פרו-פלסטינים הפגינו נגד חברת הנשק במאי 2025. אלביט מספקת לצבא השוויצרי רחפנים, בין היתר.

המקרה מתווסף לשורת מקרי תקיפה והשחתה במתחמי אלביט ברחבי אירופה. בספטמבר שנה שעברה פרצו מספר פעילי מחאה לבניין אלביט בעיר אולם בגרמניה. המשטרה עצרה מספר חשודים לאחר שאלו השליכו צבע על הכניסה למקום, זרקו פצצות עשן, ריססו גרפיטי וחלקם אף ניפצו את חלונות המבנה ופרצו פנימה. השוטרים הקיפו את הבניין ועצרו חמישה אנשים בקומה העליונה.

במקרה האלים עד כה, באוגוסט 24' שישה פעילים פרו-פלסטינים פרצו למשרדי אלביט בבריטניה באוגוסט, ובסרטון שנחשף שנה לאחר מכן נראה פעיל מארגון Palestine Action - שכעת אסור בחוק - כשהוא תוקף את הכוחות באמצעות פטיש וגורם לפציעתה של שוטרת בעמוד השדרה.