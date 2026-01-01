אירוע מביש התרחש היום (חמישי) כשמפגינים פרו פלסטינים תקפו והתעמתו עם משפחתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי במיאמי, כשהם מנופפים לעברם בדגלי הרשות הפלסטינית.

דוד ציוני, דוד של רן גואילי, התראיין מוקדם יותר היום למהדורת הצוהריים וסיפר על הפגישה של טלי ואיציק, הוריו של רן, עם נתניהו וטראמפ בארצות הברית: "ההבטחה שהם קיבלו בפגישה עם נתניהו היא שהוא מאוד 'על זה' ומחויב להחזרתו, אך הו לא התחייב שלא נעבור לשלב ב' בהסכם לפני שיחזור".

דוד הוסיף כי טראמפ הבטיח להחזיר את רן, אך לא אמר כי השבתו היא תנאי למעבר לשלב ב' בהסכם. עוד הוסיף כי למשפחה ידוע האזור המשוער בו נמצא החלל. "אנחנו יודעים זאת עוד מלפני, כוחות הביטחון וכל העושים בדבר מתאמצים". "יש 10 אנשים שהיו מעורבים בהסתובבות שלו ברצועה, אם נגיע לכולם - בסוף נדע איפה הוא", ציין.