זעם בטורונטו: פוסטרים של נערה יהודייה נעדרת נתלשו ברחבי העיר

החיפושים הנואשים אחר נערה יהודייה בת 14 שנעלמה בטורונטו קיבלו תפנית מקוממת השבוע, לאחר שכרזות הקוראות לסייע באיתורה נתלשו והושחתו בנקודות מרכזיות ברחבי העיר. האירועים עוררו סערה גדולה וזעם רב בקרב חברי הקהילה המקומית ומתנדבים, שחלקם השוו את המעשים להשחתת הפוסטרים של החטופים הישראלים ברחבי העולם מאז שבעה באוקטובר.

משפחתה המודאגת של הנערה מאשימה את הוונדלסטים בפגיעה ישירה ובחבלה מכוונת במאמצים להשיב את בתם הביתה בשלום.

דוברת מטעם המשפחה, מורין לשם, מסרה בהצהרה לתקשורת כי "עזרה בהשבת ילדה נעדרת לביתה לעולם לא צריכה להיות עניין פוליטי או שנוי במחלוקת. תלישת הפוסטרים נוגדת את החמלה, ההגינות והאנושיות". היא הוסיפה כי המעשים הללו מדאיגים ומחריפים את החשש בקהילה היהודית כי האנטישמיות הגואה בקנדה משחקת כאן תפקיד, שכן הפוסטרים הושחתו גם באחת השכונות היהודיות הגדולות ביותר במדינה.

במשטרה המקומית הודו כי הדיווחים אכן מרעישים את הציבור, אך ציינו כי הסרת פוסטרים אינה מהווה בהכרח עבירה פלילית. בני המשפחה המתוסכלים מזהירים כי כל פוסטר שנעלם מקטין את הסיכוי שמישהו יזהה את הנערה הפגיעה, שמחפשים אחריה כבר למעלה משבוע, והודיעו על פרס כספי של 25,000 דולר עבור מידע שיוביל למציאתה.

במקביל, מאות מתנדבים, בהם חברי ארגון השמירה המקומי, ממשיכים לסרוק את הרחובות והפארקים, ומפיצים תיעוד חדש ממצלמות אבטחה שפורסם בסוף השבוע ומציג את הנערה בתוך מסעדה בלילה שבו נעלמו עקבותיה.

הנערה הנעדרת היא אסתר (אסתי), המאובחנת על הרצף האוטיסטי, שנראתה לאחרונה לאחר חצות ב-16 במאי באזור צפון יורק בטורונטו. הרשויות מדגישות כי היא נעלמה ללא הטלפון הנייד שלה, ללא מעיל ואף ללא נעליים לרגליה, דבר המגביר באופן דרמטי את החשש לשלומה.

בשל המאפיינים הללו הגדירה המשטרה את המקרה תחת "דרגת חיפוש 1", הסיווג הגבוה והנדיר ביותר במדינה לנעדרים, המפעיל יחידות מיוחדות, כלבנים, פרשים וצוותי שיט, בעוד האם שירה התחננה בדמעות בפני בתה: "אנחנו אוהבים ומתגעגעים אלייך, אף אחד לא כועס עלייך".