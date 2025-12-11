אשת הברזל של יפן: האתגרים של ראשת הממשלה הראשונה

לראשונה בהיסטוריה של יפן - אישה עומדת בראש המדינה. סנאה טקאיצ'י, שלא הגיעה מהאליטה הפוליטית של טוקיו - תצטרך לטפל בלא מעט אתגרים: המצב הכלכלי, מהפכה בצבא, לחזק וגם לשמור על קשר טוב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם ישראל. בכתבה ששודרה אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו עמיחי שטיין הביא את כל הפרטים על אשת הברזל של יפן.

