אשת הברזל של יפן: האתגרים של ראשת הממשלה הראשונה
סנאה טקאיצ'י, שלא הגיעה מהאליטה הפוליטית של טוקיו - תצטרך לטפל בלא מעט אתגרים: המצב הכלכלי, מהפכה בצבא וגם לחזק ולשמור על קשר טוב עם טראמפ וישראל • אשת הברזל של יפן - צפו
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
לראשונה בהיסטוריה של יפן - אישה עומדת בראש המדינה. סנאה טקאיצ'י, שלא הגיעה מהאליטה הפוליטית של טוקיו - תצטרך לטפל בלא מעט אתגרים: המצב הכלכלי, מהפכה בצבא, לחזק וגם לשמור על קשר טוב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם ישראל. בכתבה ששודרה אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו עמיחי שטיין הביא את כל הפרטים על אשת הברזל של יפן.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות