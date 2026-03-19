חבורה של צעירים ישראלים הותקפה במהלך חופשה באי קו סמוי, תאילנד. אחד הקורבנות מספר כי אדם אחד התגרה בהם, ולצידו הייתה חבורה שעמדה בצד אך בפועל חיכתה לראות איך יגיבו.

במהלך האירוע הם תלשו כיפה של ישראלי מראשו ואף זרקו לעבר הישראלים כוס זכוכית. הקורבנות מצלמים את האירוע במלואו.

לאחר עזיבת המקום, נצפתה החבורה מצטלמת סלפי תוך כדי "מועל יד", מה שמראה כי הם לא היו במקרה במקום, אלא חיכו לתגובה.

אחד הקורבנות, טל בן ה-23, סיפר ל-i24NEWS: "אני מרגיש לא בנוח להסתובב לבד עם סממנים יהודיים. מאותו מקרה אני בלי כיפה יותר. בנוסף, המשטרה לא עזרה בכלל למצוא את הפוגעים, הוצאתי את הסרטונים מהמצלמות אבטחה לבד, הם לא ענו לי בטלפון ושגרירות חירום לא עזרו, הם טענו שאין מה לעשות"

רק לפני כחודש פרסמנו לראשונה על אירוע תקיפה חמור נגד ישראלים בקוסמוי: קבוצה של כ-3 ישראלים שבילו בבר בקוסמוי הותקפו, כך לפי העדויות, בידי קבוצת מבלים צרפתים בעלי חזות ערבית. המשטרה התאילנדית פתחה בחקירת המקרה, אחד מהמבלים מסר עדות. שתי הקבוצות שהו יחד בבר, וקבוצת הישראלים דיברו עברית במקום וזוהו בידי קבוצת הצרפתים.

לפי עדות אחד המבלים, הצרפתים פנו אליהם ואמרו - "אתם ישראלים" וקראו להם לבוא. המבלה ואביו ברחו לשירותים ולא נענו לקריאה. הוא נתפס בידיים וברגליים וקבוצת הצרפתים פתחו את תא השירותים. הם שאלו את הישראלים "מה אתם עושים?", הם בתגובה השיבו כלום. הצרפתים ביקשו מהם לרוקן את הכיסים.

מאבטחי הבר הגיעו למקום ותפסו את הישראלים, כל מי שהיה במקום (המאבטחים והצרפתים), החל להכות את שני הישראלים, גם באמצעות אלות. לאחר מכן הגיעה למקום גם המשטרה המקומית, וביקשה מהם שלא לדבר על האירוע. חבר שלישי ששהה איתם בבר ניסה להימלט וכרגע לא ברור איפה הוא נמצא.

בינתיים המשטרה הוציאה את האנשים מהמקום, המבלה הראשון ניסה להימלט אך שוב הותקף באחד מתאי השירותים, לאחר מכן הצליח לעלות על מונית ולהימלט. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.