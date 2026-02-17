פרסום ראשון: אירוע תקיפה חמור של ישראלים בקוסמוי

אירוע תקיפה חמור נגד ישראלים בקוסמוי: קבוצה של כ-3 ישראלים שבילו בבר בקוסמוי הותקפו הלילה (שלישי) כך לפי העדויות, בידי קבוצת מבלים צרפתים בעלי חזות ערבית. שתי הקבוצות שהו יחד בבר, וקבוצת הישראלים דיברו עברית במקום וזוהו בידי קבוצת הצרפתים.

לפי עדות אחד המבלים, הצרפתים פנו אליהם ואמרו - "אתם ישראלים" וקראו להם לבוא. המבלה ואביו ברחו לשירותים ולא נענו לקריאה. הוא נתפס בידיים וברגליים וקבוצת הצרפתים פתחו את תא השירותים. הם שאלו את הישראלים "מה אתם עושים?", הם בתגובה השיבו כלום. הצרפתים ביקשו מהם לרוקן את הכיסים.

מאבטחי הבר הגיעו למקום ותפסו את הישראלים, כל מי שהיה במקום (המאבטחים והצרפתים), החל להכות את שני הישראלים, גם באמצעות אלות. לאחר מכן הגיעה למקום גם המשטרה המקומית, וביקשה מהם שלא לדבר על האירוע. חבר שלישי ששהה איתם בבר ניסה להימלט וכרגע לא ברור איפה הוא נמצא.

בינתיים המשטרה הוציאה את האנשים מהמקום, המבלה הראשון ניסה להימלט אך שוב הותקף באחד מתאי השירותים, לאחר מכן הצליח לעלות על מונית ולהימלט. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

הקבוצה הגישה פנייה למשרד החוץ, אלה הפנו אותם למשרד החוץ של בנגקוק. שתי ישראליות שמכירות את המבלה שהותקף ונמצאות באי סייעו לטפל באירוע.