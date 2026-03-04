גורמים ישראלים ואמריקנים: "איראן מתקשה לתת הנחיות לשטח"

גורמים אמריקנים וישראלים אומרים הערב (רביעי) ל-i24NEWS כי היכולת האיראנית לנהל את המלחמה ולתת הנחיות לשטח נפגעה באופן קשה מאוד" . הגורמים הוסיפו כי "ירי הטילים הנוכחי הוא ספורדי, ברוב ללא הנחיות וללא מדיניות שיגור - כל מי שיכול יורה".

“היכולת האיראנית לנהל את המלחמה ולהעביר הוראות לכוחות בשטח נפגעה קשות,” אמרו הגורמים. אחד מהם הוסיף כי הדבר נובע לא רק מהפגיעה בהנהגה הבכירה—במיוחד ברגעי הפתיחה של המבצע—אלא גם מתקיפות נגד מפקדים בדרגי הביניים, יחידות שטח ומרכזי פיקוד.

בשל השיבוש החמור הזה, אמרו הגורמים כי שיגורי הטילים שאיראן הצליחה לבצע הם ברובם אקראיים ולעיתים קרובות מתבצעים ללא הנחיות ברורות או מדיניות שיגור מתואמת. “מי שיכול לירות — יורה,” אמר אחד הגורמים. התקיפות המשותפות של ישראל וארצות הברית נגד הכוחות הצבאיים האיראניים הובילו גם לירידה משמעותית במספר השיגורים. יו״ר המטות המשולבים של ארה״ב, הגנרל דן קיין, אמר ביום רביעי כי נרשמה ירידה של 86 אחוזים במספר השיגורים בהשוואה ליום הראשון של העימות.

כל זאת בגלל הפגיעה הקשה של צה"ל - מהבכירים ועד דרגי השטח - היכולת של האיראנים לנהל "משהו מסודר הופכת קשה מרגע לרגע". חשוב לציין כי ככל שההתקפות של חיל האוויר יתגברו - הקושי של האיראנים רק יילך ויגבר.

דובר צה"ל

יצוין כי צה"ל השלים הערב תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של המשטר האיראני במזרח טהרן, ובו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית. כך מסר דובר צה"ל. עוד צויין כי כי בין המפקדות שהותקפו: מטה משמרות המהפכה, ⁠מטה אגף המודיעין, מטה הבסיג', מטה יחידת "כוח קודס", מטה הכוחות המיוחדים של ביטחון הפנים, מפקדות סייבר ומפקדת יחידת הסיוע וסיכול ההפגנות של ביטחון הפנים.