אותרה גופתה של הישראלית בת ה-22 שנעדרה ביפן

תבל שבתאי, תושבת מודיעין, נעדרה מאז יום שישי האחרון • יום לפני כן סיפרה לאימה כי בכוונתה לטפס על הר אסאהידאקה, סמוך לעיר היגאשיקאווה שבאי הוקאידו ביפן - ומאז נעלמו עקבותיה • לבסוף אותרה ללא רוח חיים

מעיין רפאל ■ כתבת דסק החוץ
תבל שבתאי, נעדרת ביפןמתוך הרשתות החברתיות

גופתה של תבל שבתאי, בת 22 ממודיעין, אותרה אתמול (שלישי) ביפן לאחר שנעדרה מאז יום שישי האחרון.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, תבל נעדרה באזור הר אסאהידאקה שביפן במשך כחמישה ימים.

שבתאי, שטיילה ביפן לבדה, סיפרה לאמה ביום חמישי האחרון כי בכוונתה לטפס ביום שלמרת על הר אסאהידאקה שברכס דאיסצוזאן, הפסגה הגבוהה ביותר באי הוקאידו, שסביבה עדיין יש שלג. מאז נעלמו עקבותיה. 

אתמול (שני) בסביבות השעה 18:30, שגרירות ישראל ביפן דיווחה למשטרה על אובדן הקשר עם שבתאי, ולאחר מכן המשטרה המקומית החלה בחיפושים אחריה. המשטרה איתרה תיעוד ממצלמת אבטחה בתחנת רכבל סמוך להר אסאהידאקה של דמות הנחשדת כשבתאי.

