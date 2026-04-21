ישראל דורשת הבהרות: שלט אנטישמי נחשף במלון בקירגיזסטן

מדינת ישראל דורשת הבהרות מהרשויות בקירגיזסטן בעקבות גילוי של אנטישמיות בוטה במרחב הציבורי, אירוע שעלול להעיד על עליית מדרגה בעוינות כלפי ישראלים ויהודים במרכז אסיה. שגרירות ישראל ברפובליקה של קזחסטן וברפובליקה הקירגיזית פרסמה היום (שלישי) הודעה רשמית המגנה בתוקף הצבת שלט במלון בעיר אוש (Osh), המכיל הצהרות אנטישמיות ופוגעניות המכוונות נגד הקהילה היהודית ומדינת ישראל.

התקרית נחשפה לאחר שתיעוד של השלט, המוצב בכניסה למלון בעיר הדרומית, הופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה. השגרירות הישראלית, הפועלת מול הממשל בבישקק, הבהירה כי מדובר בצעד המנוגד לערכים הבינלאומיים של סובלנות וכי היא מצפה מהרשויות המקומיות לפעול להסרת השילוט ולמצות את הדין עם האחראים. יצוין כי גורמים דיפלומטיים מציינים כי העיר אוש נחשבת למוקד דתי ושמרני יותר מאשר עיר הבירה, דבר שמגביר את הרגישות סביב האירוע.

מבחינה היסטורית, קירגיזסטן נחשבה למדינה בעלת קהילה יהודית קטנה אך יציבה, ששורשיה הגיעו לאזור בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה. בעוד היחסים הדיפלומטיים בין המדינות נשמרו על מי מנוחות לאורך השנים, מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נרשמה עלייה במתיחות בקרב מדינות בעלות רוב מוסלמי במרכז אסיה, הכוללת הפגנות וביטויי עוינות מזדמנים.