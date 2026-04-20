ראש המוסד לשעבר: "האיראנים ימשיכו לשקר, ואסור לנו לבטוח בהם"

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, נאם הערב (שני) בטקס לכבוד יום הזיכרון לחללי צה"ל שאורגן על ידי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ומשרד התפוצות במוזיאון לסובלנות בירושלים. בנאומו התייחס כהן למערכה האחרונה עם איראן למשא ומתן המתנהל כעת בינה לבין ארצות הברית.

בנאומו אמר כהן: "במהלך מבצע "עם כלביא" ומבצע "שאגת הארי" הוכיחו צה"ל וקהילת המודיעין את עוצמתה הצבאית והמודיעינית של מדינת ישראל. אך אל לנו להשלות את עצמנו: האיראנים ימשיכו לשקר, ואסור לנו לבטוח בהם או לנוח על זרי הדפנה. שום הסכם ושום הפסקת אש לא ישנו את שאיפותיהם היסודיות. לכן, על אף הישגי המלחמה המשמעותיים, המערכה שלנו על מדינת ישראל טרם תמה. עוד נידרש להקרבה, לנחישות ולציונות ללא גבולות".

כהן, שמכהן כנשיא אגודת הידידים של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, הוסיף: "הצפירה השתתקה, אך הזיכרון נמשך. ביטחונם של מיליוני אזרחי ישראל מונח על כתפיהם של יקיריכם. הם היו הגיבורים של פעולות חשאיות ושל מערכות גלויות, ואתם הגיבורים של החיים שבאים לאחר מכן. יקיריכם היו אלה שהבינו זאת טוב יותר מכל אחד אחר; הם היו חוד החנית, והם היו אלה אשר בגופם וברוחם בלמו את האיומים הקיומיים על ביתנו".

בטקס השתתפו נשיא אגודת הידידים של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל וראש המוסד לשעבר, יוסי כהן ורעייתו איה, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, שגריר פנמה בישראל, עזרא כהן ורעייתו לינדה כהן, נשיא ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בארה"ב, יוני גרינוולד, מנהל קשרי החוץ של מוזיאון הסובלנות ירושלים, איתן אמסלם, ד"ר גרניט אלמוג ברקת, מנהלת האקדמיה למנהיגות במוזיאון הסובלנות ירושלים ונציגים משגרירויות בלגיה וצ׳כיה.