מהומה בהודו: מסי עזב - והאוהדים הזועמים השחיתו האצטדיון

אוהדים זועמים הפרו הבוקר (שבת) את נוהלי האבטחה והשחיתו את אצטדיון "סולט לייק" בקולקטה, הודו, לאחר שלא הצליחו לראות את כוכב הכדורגל הארגנטינאי ליונל מסי במהלך הופעתו במקום, שנמשכה פחות מחצי שעה. האירוע גרם למבוכה עבור מפלגת השלטון טרינמול, חודשים ספורים לפני הבחירות.

אף אחד מהאוהדים, ששילמו בין 3,500 ל־14,000 רופי עבור כרטיס, לא הצליח לצפות במסי מקרוב. מפלגת ה-BJP המקומית האשימה את "מנהיגי טרינמול חסרי היכולת" בניהול האירוע.

ראש ממשלת מדינת מערב בנגל, מאמאטה בנרג'י, פרסמה התנצלות פומבית בפני מסי ואוהדיו בכלכותה על הכאוס שהתרחש באירוע. בנרג'י מסרה כי היא מזועזעת מ"הניהול הכושל", והודיעה על הקמת ועדת חקירה לבדיקת השתלשלות האירועים.