פחות ממיליארד סינים בעתיד? ירידה בשיעורי הילודה במדינת הענק

סין, מי שהייתה עד לא מזמן המדינה המאוכלסת ביותר בעולם, מתמודדת בשנים האחרונות עם מגמה של ירידה בשיעור הילודה במדינה, אשר בשנת 2025 הגיע לשפל של כל הזמנים. בעקבות הירידה בכמות הלידות, כמות האוכלוסיה הכללית במדינה נמצאת גם היא במגמת ירידה, מה שעלול לגרור השפעות שליליות על המעצמה הכלכלית השנייה בגודלה בעולם.

שיעור הילודה ירד ל-5.63 לידות לכל 1,000 איש בשנת 2025, מתחת לשפל של 2023 שעמד על 6.39 לכל 1,000, כך דיווחה הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין. הירידה מצביעה על כך שעלייה קלה בלידות בשנת 2024 הייתה חריגה ולא היפוך של ירידה יציבה אחרת מאז 2016.

על פי הנתונים, במהלך השנה נולדו במדינה 7.92 מיליון תינוקות, אך עם זאת נרשמו 11.31 מיליון מקרי מוות. בשל כך, האוכלוסייה הכוללת בסין ירדה ב-3.39 מיליון. מספר האנשים במדינה - עדיין השני בגודלו בעולם אחרי הודו, עומד על 1.4 מיליארד בשנת 2025. למרות שיעורי הילודה הנמוכים במדינה, כלכלת סין צמחה ב-5% בשנת 2025, בהתאם ליעד השנתי של הממשלה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

כידוע, ממשלת סין הנהיגה בעבר את מדיניות "הילד האחד", בה על כל זוג הורים הותר להביא צאצא אחד לעולם בלבד, זאת בשל חשש מפיצוץ אוכלוסין עתידי. המדיניות, שבוטלה בשנת 2016, האיצה את מגמת הירידה בשיעורי הילודה, אך יש גם כאלו שמייחסים את הירידה באוכלוסיה כתוצאה מעלייה ברמות ההשכלה, שינוי בדעות לגבי נישואין, עיור מהיר ועלות גבוהה יותר של גידול ילדים.