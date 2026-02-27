"קולוניה של הודו": באסיה פתחו במלחמה נגד טאליבן

שר ההגנה של פקיסטן הצהיר היום (שישי) כי מדינתו פתחה במלחמה עם שכנתה אפגניסטן, בה יש שליטה נרחבת לארגון הטאליבן, זאת לאחר ששתי האומות פתחו בתקיפות הדדיות במהלך הלילה.

שר החוץ אמר כי "סבלנותנו פקעה עם הסלמת המתיחות, כאשר דווח על נפגעים בשני הצדדים. כעת זו מלחמה גלויה בינינו לביניכם". עוד הוא טען כי "הטליבאן הפך את אפגניסטן ל'קולוניה של הודו', אסף חמושים מרחבי העולם כדי לייצא טרור".

מקורות ביטחון בפקיסטן מסרו כי התקיפות כללו תקיפות אוויריות וקרקעיות נגד עמדות, מפקדות ומחסני תחמושת של הטליבאן לאורך הגבול.

ההסלמה מאיימת על הפסקת אש שברירית לאורך הגבול ומעמיקה את המחלוקת סביב טענת פקיסטן כי אפגניסטן משמשת כמחסה לפעילי טרור