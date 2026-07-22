היהודי האתאיסט שהפך לבדיחה בגלל כריך - ונהיה שר החוץ הבריטי

במשחק הכיסאות הסוער של לונדון, אד מיליבנד רושם את הקאמבק המרשים של העשור. מי שהיה מנהיג הלייבור המבטיח, מוצא עצמו כעת כשר בכיר ומשפיע בממשלת ברנהאם. כבן לפליטים יהודים שברחו מהנאצים, הוא מגדיר עצמו כ"אתאיסט יהודי" - שילוב בריטי טיפוסי של זהות עמוקה ופרגמטיזם, הכולל אפילו זיכרונות ילדות נוסטלגיים מקטיף תפוזים בקיבוץ נחשונים.

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אלא שהדרך לצמרת עברה בדרמות יצריות. אד זכור כמי שניצח את אחיו הבכור, דייוויד, במרוץ לראשות המפלגה, אך היריב המר ביותר שלו לא היה פוליטיקאי, אלא כריך בייקון. תמונה אחת של נגיסה לא פוטוגנית ב-2015 הפכה לבדיחה לאומית וסימנה את תבוסתו המוחצת. התקשורת הבריטית חגגה על מה שנתפס כ"חוסר יכולת לבצע פעולה פשוטה", ושלחה אותו למדבר הפוליטי למשך שנים.

כעת, מיליבנד חוזר לעמדת כוח ולא מהסס להשמיע קול מורכב בנושא הישראלי. מצד אחד, הוא מגדיר עצמו כידיד אמת המתנגד נחרצות לחרמות על ישראל (BDS); מצד שני, הוא לא חוסך בביקורת חריפה על מדיניות הממשלה בירושלים ותמך בהכרה במדינה פלסטינית כבר לפני עשור. עבורו, הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהידידות.

היחסים בין לונדון לירושלים עומדים כעת בפני מבחן חדש. בהיעדר שגריר ישראלי קבוע בבריטניה, ישראל תצטרך למצוא את המסילה ללבו של היהודי הבכיר ביותר בממשלה הבריטית. זהו סיפור על הישרדות פוליטית מרהיבה של אדם שהוכיח שאפשר לנצח גם את הלעג הציבורי וגם את הכריך.