בתום משבר פוליטי במפלגת הלייבור, ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר הגיש היום (שני) באופן רשמי את התפטרותו למלך צ'ארלס, ובכך סיים את תפקידו. לאחר מכן אנדי ברנהאם, יו"ר מפלגת הלייבור הנבחר, הגיע לארמון באקינהאם וקיבל מהמלך את ההזדמנות להרכיב ממשלה - ונכנס לתפקיד באופן רשמי. לאחר מכן ברנהאם צפוי להגיע לדאונינג 10 ולנאום את נאומו הראש במסגרת התפקיד.

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בנאום הפרידה שלו בדאונינג 10, סטארמר אמר כי הוא "יוצא עם חיוך וגאה בכל מה שהשגנו, פוליטיקה היא ספורט קבוצתי". סטארמר אמר כי הוא מביע את תמיכתו המלאה באנדי ברנהאם.

כהונתו של סטארמר הגיע לסיומה, כאמור, בתום משבר פוליטי בתוך מפלגת הלייבור, לאחר שנציגי המפלגה איבדו תמיכה רבה בבחירות המקומיות לטובת מפלגת "רפורמה" הימנית בראשותו של נייג'ל פראג'. בחודשים שלאחר מכן חברי פרלמנט וממשל ממפלגת הלייבור הודיעו על התפטרותם, ומשכו את תמיכתם בסטארמר, תוך שהם קוראים לו לפרוש מראשות הממשלה.

אנדי ברנהאם, מי שצפוי לקחת את התפקיד בפועל מסטארמר וראש עיריית מנצ'סטר לשעבר, נבחר לראשות מפלגת הלייבור, קיבל את תמיכתה הבלתי מסויגת של המפלגה. ברנהאם יהיה ראש הממשלה השביעי של בריטניה במשך עשור, והרביעי בחמש שנים.