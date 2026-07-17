אנדי ברנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר, יכהן כראש ממשלת בריטניה

אנדי ברנהאם, ראש ממשלת מנצסטר לשעבר, מונה היום (שישי) באופן רשמי להחליף את קיר סטראמר בתור ראש מפלגת הלייבור הבריטית. בשל כך, ביום שני הקרוב ברנהאם ייכנס לתפקיד ראש הממשלה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הבחירה בברנהאם לתפקיד מגיעה לאחר שהשיג את תמיכתם של 349 חברי הפרלמנט ממפלגת הלייבור, ואף אחד אחר מהמפלגה לא התחרה מולו, מה שגרם לנצחונו האוטומטי. ברנהאם יהיה ראש הממשלה השביעי של בריטניה בעשור האחרון.

בישראל מודאגים מבחירתו של אנדי ברנהאם לתפקיד, זאת בשל התבטאויותיו נגד ישראל, בהן אותת על כוונתו להוביל קו נוקשה יותר בהרבה מזה של סטארמר, אשר ממשלתו הכירה במדינה פלסטינית.

ברנהאם התנצל על כך שהלייבור הייתה איטית בקריאתה להפסקת אש במלחמה בעזה, כינה את סבלם של הפלסטינים "צלקת על המצפון של כולנו", והצהיר כי יבחן הטלת סנקציות נוספות על ישראל לצד איסור סחר עם התנחלויות.

לצד זאת, הוא הדגיש כי הוא מגנה בתוקף את מתקפת חמאס, הביע דאגה מהעלייה באנטישמיות בבריטניה, והבהיר כי דרישת דין וחשבון מממשלת נתניהו אינה עומדת בסתירה למלחמה באנטישמיות.

בהצהרה ראשונה מטעמו מסר אנדי ברנהאם: "זהו הכבוד הגדול ביותר בחיי לעמוד בראש מפלגת הלייבור. אהיה מנהיג עבור כל אזור וכל אומה במדינה הגדולה הזו, והמפלגה שלנו תהיה גאה בערכי הלייבור, בסדרי העדיפויות שלה ובהחלטות שנקבל. יחד, נצעיד את בריטניה לדרך חדשה".