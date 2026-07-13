ראש ממשלת בריטניה הבא: אנדי ברנהאם השיג את תמיכתם של 349 חברי פרלמנט

אנדי ברנהאם יהפוך לראש ממשלת בריטניה הבא, לאחר שהשיג את תמיכתם הרשמית של 349 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור. גיוס התמיכה הנרחב, הכולל את כל שרי הקבינט הנוכחיים של קיר סטארמר, חוסם באופן סופי כל אפשרות עבור מועמדים מתחרים להשיג את 81 החתימות הנדרשות כדי לקרוא עליו תיגר.

ברנהאם צפוי להתמנות רשמית למנהיג המפלגה ביום שישי הקרוב, ולהיכנס לרחוב דאונינג 10 כראש הממשלה ביום שני הבא. בפנייה שערך בפני חברי הפרלמנט של המפלגה הבטיח ברנהאם להקים קבינט שישקף "כנסייה רחבה" ויעניק ייצוג לכלל אגפי הלייבור, במטרה ליצור "צוות ותרבות שבהם כולם מרגישים מוערכים".

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בנאומו הבטיח ברנהאם להתמקד בקידום צמיחה כלכלית בכל האזורים ובטיפול במשבר יוקר המחיה, תוך מתן דגש על ביזור סמכויות לקהילות מקומיות. עם זאת, התמקדותו הצפויה בפיתוח אזור צפון אנגליה מעוררת דאגה מסוימת בקרב חלק מחברי הפרלמנט, החוששים כי המדיניות החדשה תיטיב בעיקר עם מקורביו ובני בריתו הפוליטיים מצפון המדינה.

במהלך המפגש חלק ברנהאם כבוד לראש הממשלה היוצא, קיר סטארמר, ושיבח אותו על יישום "חוק הילסבורו" למען משפחות קורבנות האסון מ-1989. במקביל, רשת הגרדיאן דיווחה כי הגשת התפטרותו הרשמית של סטארמר למלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם נדחתה במידת מה בגלל סיכוייה של נבחרת אנגליה בגביע העולם.

עבור הציבור והנהגה בישראל, מינויו המסתמן של ברנהאם מסמן שינוי כיוון מדאיג ביחסי המדינות, זאת בעקבות הצהרותיו האחרונות בריאיון ל"גרדיאן" בהן אותת על כוונתו להוביל קו נוקשה בהרבה מזה של קודמו.

ברנהאם התנצל על כך שהלייבור הייתה איטית בקריאתה להפסקת אש במלחמה בעזה, כינה את סבלם של הפלסטינים "צלקת על המצפון של כולנו", והצהיר כי יבחן הטלת סנקציות נוספות על ישראל לצד איסור סחר עם התנחלויות. לצד זאת, הוא הדגיש כי הוא מגנה בתוקף את מתקפת חמאס, הביע דאגה מהעלייה באנטישמיות בבריטניה, והבהיר כי דרישת דין וחשבון מממשלת נתניהו אינה עומדת בסתירה למלחמה באנטישמיות.